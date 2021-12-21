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Плотный туман и гололед: актюбинским водителям рекомендуют не выезжать в дальние поездки

21 Декабря 2021 22:56
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Плотный туман и гололед: актюбинским водителям рекомендуют не выезжать в дальние поездки

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В связи с ухудшением погодных условий актюбинские полицейские рекомендуют водителям не выезжать в дальние поездки, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на департамент полиции области.

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«Сотрудники роты патрульной полиции предупреждают о резком ухудшением погодных условий - плотном тумане и гололеде на дорогах. В связи с этим рекомендуется не выезжать в дальние поездки за пределы населенных пунктов. Если вы все-таки выехали в поездку, необходимо строго соблюдать правила дорожного движения во избежание дорожно-транспортных происшествий», - комментирует пресс-секретарь департамента полиции Актюбинской области Ерболат Саркулов.

Ранее сообщалось об ухудшении погодных условий - гололеде на трассе «Самара - Шымкент» между 753-м и 842-м километрами по направлению из Актобе в Хромтау.



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#Актюбинская область   #Транспорт   #Погода  
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Автор:

Самал Ендибаева

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