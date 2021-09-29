Плотность нарядов патрульной полиции увеличили на дорогах Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – На усиленный вариант несения службы переведен личный состав батальонов патрульной полиции региона - в Жамбылской области проводится ОПМ «Безопасная дорога», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, глава жамбылского гарнизона генерал-майор полиции Жанат Сулейменов дал старт республиканскому оперативно-профилактическому мероприятию «Безопасная дорога», которое проводится на территории региона до 10 октября 2021 года.

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» инспекторы батальона патрульной полиции проводят профилактические мероприятия в целях снижения количества ДТП и предупреждения нарушений правил дорожного движения водителями и пешеходами. Также осуществляется разъяснительная работа по недопущению аварий, повышению транспортной и пешеходной дисциплины среди всех участников дорожного движения, отметил начальник местной полицейской службы полковник полиции Рахымберди Ашкеев.

В рамках ОПМ увеличена плотность нарядов патрульной полиции на дорогах области, особенно в ночное время. Особое внимание уделяется нарушениям ПДД, связанным с управлением автотехники в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, соблюдению правил обгона, встречного разъезда, маневрирования, проезда перекрестков и пешеходных переходов. Контролируется неиспользование ремней безопасности и разговоры водителей по мобильному телефону.

«Статистический анализ показывает, что 98 процентов ДТП (570 из 576) с начала 2021 года произошли по вине водителей. Основными причинами являются превышение скоростного режима и сон за рулем. В числе внешних факторов перегруженность дорог, тёмное время суток, неблагоприятные погодные условия», - рассказал начальник МПС департамента полиции Жамбылской области Рахымберди Ашкеев.

Напомним , актуальные вопросы безопасности на дорогах региона обсуждали в Таразе на оперативном совещании под руководством начальника департамента полиции Жамбылской области генерал-майора полиции Жаната Сулейменова. Было отмечено, что итоги семи месяцев этого года характеризуются увеличением количества ДТП, несмотря на то, что сотрудниками полиции постоянно проводится большая профилактическая работа по стабилизации дорожной ситуации. Для снижения аварийности регулярно проводятся оперативно-профилактические мероприятия. Кроме того, в СМИ и в социальных сетях широко освещаются материалы по безопасности дорожного движения.

Ежегодную акцию «Шоковая терапия» по профилактике дорожной безопасности провели полицейские на автодорогах Жамбылской области. По центральным улицам города Тараза провезли служебный эвакуатор с искореженным в дорожно-транспортном происшествии автомобилем, наглядно демонстрировавшим печальный итог трагической аварии, несовместимой с жизнью. При виде груды металла водители притормаживали, разглядывали разбитый автотранспорт, задумываясь о том, что подобная трагедия может случиться с каждым.