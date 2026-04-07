    19:04, 06 Апрель 2026 | GMT +5

    Плотину после прорыва укрепляют в Акмолинской области

    Сотрудники МЧС продолжают работы по укреплению тела плотины в Коргалжынском районе Акмолинской области, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на ведомство.

    кадры из видео

    Восстановительные работы ведутся круглосуточно. На месте создан оперативный штаб. В ликвидации последствий задействованы 254 человек, 66 единиц техники и четыре мотопомпы от МЧС, МИО, МВД и АО «НК „Казавтожол“. На данный момент откачано уже более четырех тысяч кубических метров воды.

    Параллельно проводятся инженерные работы: ведется обвалование вдоль автодороги республиканского значения «Астана — Коргалжын» протяженностью 1100 метров, а также вдоль населенного пункта села Сабынды протяженностью 500 метров. Кроме того, для отвода талой воды прорыт обводной канал длиной 100 метров.

    Ситуация находится на контроле МЧС.

    Напомним, в ночь на 6 апреля в Коргалжынском районе был зафиксирован прорыв плотины «Шоптыколь».

    В результате вода распространилась по полям в направлении населенного пункта и пересекла республиканскую автомобильную дорогу «Астана — Коргалжын» на 75-м километре. Перелив воды на проезжую часть не допущен.

    Теги:
    МЧС Наводнение Происшествия, ЧС Дамба Паводки Акмолинская область
    Данира Искакова
