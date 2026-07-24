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    Площадь Караганды увеличится на 281 гектар

    Часть земель Бухар-Жырауского района общей площадью 281 гектар включат в границы Караганды. Соответствующее постановление принято Правительством Республики Казахстан, передает Kazinform.

    Караганда
    Фото: dwc.kg

    Согласно документу, Правительство согласилось с совместным решением Карагандинского областного маслихата и постановлением акимата Карагандинской области об изменении границ города.

    В черту Караганды войдут 281 гектар земель Бухар-Жырауского района. Из них 192,7823 гектара составляют пастбища, еще 88,2177 гектара — другие земли.

    Постановление Правительства от 21 июля 2026 года № 644 вводится в действие с 3 августа 2026 года.

    Ранее сообщалось, что территорию Актау увеличат в три раза путем освоения берега Каспия.

    Регионы Казахстана Карагандинская область Караганда
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор