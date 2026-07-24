Площадь Караганды увеличится на 281 гектар

Согласно документу, Правительство согласилось с совместным решением Карагандинского областного маслихата и постановлением акимата Карагандинской области об изменении границ города.

В черту Караганды войдут 281 гектар земель Бухар-Жырауского района. Из них 192,7823 гектара составляют пастбища, еще 88,2177 гектара — другие земли.

Постановление Правительства от 21 июля 2026 года № 644 вводится в действие с 3 августа 2026 года.

Ранее сообщалось, что территорию Актау увеличат в три раза путем освоения берега Каспия.