Площадка НСОД приобретает все большую значимость - Максим Споткай

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодняшнем заседании Национального совета общественного доверия Глава государства озвучил новый блок инициатив. Об этом рассказал член Национального совета общественного доверия, заместитель руководителя Аппарата Сената Парламента Максим Споткай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Многие инициативы были реализованы во многом при содействии членов Национального совета общественного доверия. Об этом сегодня сказал и Глава государства. Сама площадка Национального совета общественного доверия приобретает все большую значимость в общественно-политическом пространстве нашей страны. Это один из главных элементов концепции слышащего государства, объявленной Главой государства, один из эффективных механизмов по выстраиванию общенационального диалога между властью и обществом», - прокомментировал Максим Споткай.

По его словам, большое внимание Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет именно площадке НСОД.

«Это видно по тому, что Глава государства лично возглавляет НСОД, сам участвует в заседаниях. Напрямую, таким образом, общаясь с членами Национального совета общественного доверия, выслушивает их мнения, которые в дальнейшем прорабатываются с государственными органами. Сегодня Президент подчеркнул, что все реформы, которые реализуются в Казахстане, должны нести конкретный результат», - отметил член Нацсовета.

Как прокомментировал Максим Споткай, на сегодняшнем заседании Глава государства озвучил новый блок инициатив. Многие из них связаны с региональным развитием, а также социальной поддержкой казахстанцев.

«В частности, предложены новые механизмы по выборности сельских акимов. Предложено рассмотреть вопрос о снижении образовательного ценза для кандидатов в сельские акимы. Большой блок посвящен образованию, обеспечению безопасности учащихся и учителей, которые работают в образовательных учреждениях», - добавил спикер.

«Кроме того, было предложено рассмотреть вопрос о новой системе выделения государственных образовательных грантов, которые позволят выделять средства облучающемуся, что должно повысить конкуренцию между вузами. Еще один блок вопросов был связан с цифровизацией. Глава государства четко дал понять, что цифровизация - одна из ключевых приоритетов. Системная цифровизация позволит значительно улучшить качество жизни населения и оперативность в предоставлении государственных услуг», - заключил Максим Споткай.