Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мангистауская область

Площадка для особенных детей открылась в Актау

Автор:  
Аружан Саптарова
22 Марта 2022, 19:07
Площадка для особенных детей открылась в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня на набережной города Актау открылась современная детская площадка для особенных детей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На площадке для развития движения детей и взрослых с ограниченными возможностями смогут тренироваться люди с инвалидностью от 7 лет и старше. На тренировочной площадке общей площадью 120 квадратных метров установлены качели, турники и другое. На земле также постелено специальное покрытие для защиты от травм.

photo

Необычный

«Этот уникальный проект был построен за счет спонсорских средств. Тренажеры были изготовлены по специальному заказу в Алматы и Актау. Я призываю горожан не портить и бережно относиться к новому объекту», - сказала представитель общественного проекта «Мейірімді жүрек» Лаззат Калиева.

photo

Как сообщалось, в 2022 году на территории города Актау будет построено 10 игровых и 10 спортивных площадок.

photo


Мангистауская область   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Школам Уральска переданы новые автобусы
Школам Уральска переданы новые автобусы
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане