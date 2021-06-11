НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Национальный совет общественного доверия стал надежной площадкой диалога между властью и обществом, отметил помощник Президента Республики Казахстан, секретарь Национального совета общественного доверия Ерлан Карин в статье «Площадка для диалога и новых реформ», опубликованной в «Казахстанской правде».

ВТОРАЯ ГОДОВЩИНА

12 июня 2021 года исполняется два года с момента создания Национального совета общественного доверия. Указ о создании НСОД стал одним из первых документов, подписанных Касым-Жомартом Токаевым в качестве избранного Президента.

Национальный совет был соз­дан в качестве площадки для развития диалога между властью и обществом, на которой представители гражданского общества и эксперты могли бы напрямую взаимодействовать с представителями институтов власти и предлагать свое видение в решении значимых проблем. Не случайно 25 февраля 2021 года на пятом заседании совета Глава государства отметил, что НСОД стал важной общественной платформой по выдвижению новых реформ.

Стоит обратить внимание, что при создании Национального совета не была взята за основу какая-то определенная модель взаимодействия власти и представителей общественности. Это связано с тем, что ранее не было аналогичной общественной структуры как внутри страны, так и в контексте международного опыта. Национальный совет формировался по собственным лекалам, с учетом особенностей и тенденций развития казах­станского общества.

ПЛОДОТВОРНАЯ РАБОТА

Первое заседание Национального совета общественного доверия под председательством Главы государства состоялось 6 сентября 2019 года. В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил: «Наша главная цель остается неизменной: устойчивость государственности. Модернизация всех сфер жизни государства и общества будет осуществляться на основе стратегических целей развития и анализа мнений гражданского общества».

На заседании с предложениями выступили члены НСОД Рахим Ошакбаев, Мухтар Тайжан, Айдос Сарым, Асылбек Кожахметов, Казыбек Иса, Саясат Нурбек, Ораз Жандосов, Айман Умарова, Жанибек Кожык, Ермек Турсынов и Сейдахмет Куттыкадам. По итогам первого заседания был принят План рассмотрения предложений членов НСОД, состоящий из 66 пунктов. В течение сентября – декабря 2019 года на уровне руководства Администрации Президента, Правительства с участием членов НСОД, заинтересованных госорганов прошло более 30 совещаний и рабочих встреч по обсуждению данных предложений.

20 декабря 2019 года прошло второе заседание Национального совета. На заседании выступили представители трех рабочих групп. Ерлан Саиров, Мухтар Тайжан и Саясат Нурбек поделились итогами рассмотрения предложений членов Национального совета.

Ключевым событием заседания стало выступление Главы государства, в рамках которого он инициировал первый пакет политических реформ, а также ряд инициатив социально-экономического направления. После заседания был утвержден План мероприятий по реализации поручений Главы государства, состоящий из 21 пункта.

Третье заседание НСОД состоялось 27 мая 2020 года, оно прошло с тематической повесткой «Развитие человеческого капитала: образование, наука и здравоохранение». С учетом пандемии коронавирусной инфекции и введения ограничительных мер заседание было проведено в онлайн-формате. На заседании с предложениями по реформированию системы образования и науки выступили Асылбек Кожахметов, Рауан Кенжеханулы, Мурат Абенов, Саясат Нурбек и Толеутай Рахимбеков.

В рамках третьего заседания Касым-Жомарт Токаев инициировал обширный блок инициатив по совершенствованию системы образования, науки и здравоохранения.

По итогам третьего заседания утвержден План мероприятий по реализации поручений Главы государства, в него вошли 44 пункта.

22 октября 2020 года в онлайн-формате было организовано четвертое заседание Национального совета. От четырех рабочих групп НСОД выступили Максим Споткай, Арман Кашкинбеков, Лаззат Кожахметова, Асхат Садырбай. Кроме того, инициативно выступили Айман Умарова и Айгуль Орынбек.

В свою очередь Президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений касательно выработки предложений по эффективной реализации потенциала казах­станцев, находящихся в трудовой миграции за рубежом, внедрения единого информационного ресурса, предоставляющего актуальную информацию о мерах государственной поддержки для переселенцев, увеличения размера субсидий на переезд из южных регионов в северные регионы и прочего. После проведения заседания был принят План мероприятий по реализации поручений Главы государства, который состоит из 22 пунктов.

Пятое заседание Национального совета было проведено 25 февраля 2021 года. В рамках заседания с кратким отчетом о реализации инициатив Национального совета выступили Марат Шибутов, Каирбек Арыстанбеков, Эмин Аскеров и Максим Рожин.

В рамках своего выступления на заседании Президент Касым-Жомарт Токаев озвучил инициативы в сфере совершенствования жилищной политики, системы образования, формирования инклюзивной общественной среды, защиты прав человека и политического реформирования. Кроме того, Глава государства поручил узаконить норму о запрете продажи и аренды сельскохозяйственных земель иностранцам и иностранным компаниям. По итогам пятого заседания принят План мероприя­тий по реализации поручений Главы государства, состоящий из 26 пунктов.

СПЕЦИФИКА И ФОРМАТ

Основная часть всех инициатив, озвученных на заседаниях НСОД, была предложена самими членами совета. В связи с этим стоит кратко остановиться на внутреннем формате работы Нацсовета.

В НСОД действует 4 рабочих группы. В самом начале были созданы рабочие группы по воп­росам политической, экономичес­кой и социальной модернизации, позднее также была сформирована группа по обсуждению вопросов культурно-духовного направления.

В процессе подготовки заседания Нацсовета предварительно проходят обсуждения в каждой из рабочих групп, во время которых члены совета рассматривают свои предложения и рекомендации, тем самым формируя перечень инициатив и определяя спикеров, которые в итоге выступают от имени рабочих групп на заседании НСОД. Параллельно также проходит обсуждение этих инициатив с представителями госорганов, учитываются различные правовые, экономические аспекты их реализации. И только потом предложение озвучивается на заседании НСОД. Поэтому у каждого члена Национального совета остается определенное чувство сопричастности к работе и реализуемым инициативам.

После того, как предложения озвучиваются на заседании, сек­ретариат Национального совета сводит все инициативы в общий план по реализации. Далее начинается скрупулезная работа с министерствами, ведомствами, экспертами и госорганами. Каждая инициатива требует тщательной проработки на всех этапах рассмотрения, вплоть до ее практической реализации. Вся эта работа полностью координируется секретариатом. Вопреки бытующему мнению о большем аппарате секретариата, в его штате работают всего 2 сотрудника.

Помимо основных заседаний, Глава государства встречается с членами Национального совета индивидуально. Так, за весь период деятельности НСОД на встрече с Президентом побывали 28 общественников и экспертов. В частности, с Главой государства встретились Берик Абдыгалиулы, Сейдахмет Куттыкадам, Асылбек Кожахметов, Ораз Жандосов, Багдат Мусин, Ерлан Саиров, Мухтар Тайжан, Айман Умарова, Ауыт Мукибек, Данияр Ашимбаев, Жемис Турмагамбетова, Гульмира Илеуова, Канат Нуров, Азаматхан Амиртаев, Айдос Сарым, Арман Шураев, Саясат Нурбек, Каирбек Арыстанбеков, Михаил Дорофеев, Марат Башимов, Расул Жумалы, Кайрат Жолдыбайулы, Андрей Чеботарев, Рауан Кенжеханулы, Рахим Ошакбаев, Канат Сахариянов, Марат Шибутов и Даурен Куат.

Кроме того, с прошлого года был запущен формат проведения онлайн-встреч членов Национального совета с министрами. На этих встречах члены НСОД имеют возможность напрямую обратиться к министрам со своими предложениями и рекомендациями касательно отдельных направлений деятельности министерств. Ряд членов НСОД были приглашены в рабочие группы этих ведомств.

В целом за этот период проведено 15 встреч с министрами, и данная практика продолжена в этом году. В частности, встречи были проведены с министрами: здравоохранения – Алексеем Цоем, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности – Багдатом Мусиным; образования и науки – Асхатом Аймагамбетовым; экологии, геологии и природных ресурсов – Магзумом Мирзагалиевым; труда и социальной защиты населения – Биржаном Нурымбетовым; сельского хозяйства – Сапарханом Омаровым; информации и общественного развития – Аидой Балаевой; внутренних дел – Ерланом Тургумбаевым; культуры и спорта – Актоты Раимкуловой; юстиции – Маратом Бекетаевым.

С некоторыми из министров состоялось несколько встреч. Так, А. Аймагамбетов, А. Цой,

Б. Мусин по собственной инициативе предложили провести повторные встречи с членами Национального совета для продолжения диалога и обсуждения дополнительных предложений. Вопросы, обсужденные на этих встречах, секретариат также берет на контроль и совместно с государственными органами прорабатывает возможность их дальнейшей реализации.

К слову, на встрече с министром внутренних дел Ерланом Тургумбаевым член НСОД, социо­лог Гульмира Илеуова подняла вопрос о необходимости укрепления штата подразделений органов внутренних дел по защите женщин и детей от насилия. В свою очередь правозащитник Жемис Турмагамбетова обратилась с предложением сформировать «карту слепых зон» для внедрения сплошного видеонаблюдения в пенитенциарных учреждениях и служебных помещениях полиции. В результате на пятом заседании НСОД в феврале этого года Президент Касым-Жомарт Токаев поддержал эти инициативы и поручил реализовать их.

В результате уже в марте 2021 года за счет внутреннего перераспределения в МВД штатная численность подразделения по защите женщин от насилия была расширена до 248 единиц, а по защите детей – до 1 150 единиц.

Более того, с этого года члены Нацсовета начали выезжать в регионы и встречаться с общественниками, чтобы непосредственно на местах обсудить и обменяться мнениями по поводу решения различных вопросов регионального развития. В каждом из регионов фокус внимания направляется на разные вопросы, в зависимости от специфики самой области. Так, 5 мая члены НСОД провели встречи с общественниками, представителями интеллигенции Мангистауской области. На этих встречах были обсуждены вопросы обеспечения населения питьевой водой, развития внутреннего туризма, сельского хозяйства, а также предложения по решению экологических проблем. Кроме того, члены Национального совета посетили ряд пенитенциарных учреждений и местную службу полиции, где ознакомились с ходом реализации поручения Президента по внедрению системы сплошного видеонаблюдения.

В свою очередь 1 июня в Северо-Казахстанской области была организована встреча с акимами сельских округов, где был обсужден ход подготовки к предстоящим прямым выборам сельских акимов. Кроме того, члены Нацсовета встретились с переселенцами, переехавшими в Северо-Казахстанскую область из южных регионов, и обсудили вопросы внутренней миграции и условия программы по переселению.

В ближайшее время запланированы выезды и в другие области страны. По итогам данных поездок планируется поднять вопросы регионального развития на предстоящем 6-м заседании Национального совета.

РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

За двухлетний период по линии НСОД реализованы значимые политические и социально-экономические инициативы. В настоящее время в рамках инициатив Национального совета приняты 17 законов, 3 Указа Президента, 18 постановлений Правительства и 29 приказов министерств. Еще 16 законопроектов находятся на рассмотрении в центральных государственных органах и в Парламенте.

Если первое заседание НСОД носило характер установочного, то на последующих четырех заседаниях были озвучены значимые инициативы. В связи с этим стоит кратко остановиться на итогах реализации инициатив Национального совета по каждому из заседаний.

На втором заседании Касым-Жомартом Токаевым был инициирован первый пакет политических реформ, который успешно реализован в течение прошлого года. В состав первого пакета политических реформ вошли такие инициативы, как смягчение финансовых ограничений в отношении лиц, отбывших уголовное наказание по статье 174 Уголовного кодекса и имеющих положительное заключение правоохранительных органов; а также гуманизация статьи 174 и декриминализация статьи 130 Уголовного кодекса; введение уведомительного принципа в организации и проведении мирных собраний; снижение регистрационного барьера для создания политических партий с 40 тыс. до 20 тыс. человек; введение 30% квоты для женщин и молодежи в избирательных партийных списках; внедрение института парламентской оппозиции; ратификация второго Факультативного протокола к Международному пакту о граж­данских и политических правах, направленного на отмену смертной казни. Всего в рамках данного пакета было принято 8 законов.

Помимо политических реформ был реализован и целый ряд социально-экономических инициатив. Среди них – увеличение базовых налоговых ставок за неиспользуемые земельные участки с 10 до 20 раз, завершение пилотного проекта по космомониторингу земли в Акмолинской области, ВКО, Костанайской и Мангистауской областях. Также Счетным комитетом обеспечена публикация гражданских версий аудиторских заключений по проверяемым госорганам и организациям. В составы советов директоров 16 предприятий квазигосударственного сектора введены представители граж-данского общества. Разработан Единый реестр внешнего долга в виде оцифрованной базы данных.

Кроме того, с января 2020 года на ежемесячной основе публикуется информация по конвертациям трансфертов из Нацио­нального фонда, утверждена Стратегия денежно-кредитной политики до 2030 года. Сокращена квота на привлечение иностранной рабочей силы с 49 тыс. в 2019 году до 29 тыс. в 2020 году. Также предусмот­рено ежегодное проведение проверок на предприятиях, привлекающих иностранных работников. В 2020 году открыто 12 реабилитационных центров, запланировано строительство еще в 10 регионах. Проработан вопрос перевода оплаты за крупные транзакции в безналичный наблюдаемый формат и установлен предельный порог при обналичивании юридическими лицами денег в банках. Предусмотрено оказание адресной социальной помощи и обеспечение детей гарантированным социальным пакетом. Сокращено количество бумажных документов для водителей.

В рамках третьего заседания НСОД реализован ряд мер по совершенствованию системы образования, науки и здравоохранения. В частности, разработана и утверждена «Модель развития дошкольного воспитания и обу­чения», разработан план по­этапного перевода учебников на цифровой формат с закреплением права МОН на безвозмездное пользование, повышены требования к научно-практической экспертизе и апробации учебников, в Закон «Об образовании» внесены две нормы, закрепляющие ответственность разработчиков за качество учебников. Также повышены требования к претендентам для поступления на педагогические направления подготовки (повышен пороговый балл ЕНТ с 60 до 70 баллов), вводится сертификация выпускников с педагогическим образованием. Повышена стипендия для будущих педагогов с 26 до 42 тысяч тенге. Увеличена заработная плата преподавателей вузов, в том числе через повышение стоимости государственного образовательного гранта (в нацвузах – 187 988 тг (67%), в госвузах – 141 296 тг (38%)

Комитет языковой политики с 2021 года передан в ведение МОН РК. Увеличена стипендия докторантов до 150 тысяч тенге. На законодательном уровне МОН РК определен в качестве органа, осуществляющего межотраслевую координацию в области науки и научно-технической деятельности для повышения эффективности государственного администрирования.

Увеличена заработная плата 247 тысяч медицинских работников (врачам в среднем на 30%, среднему медицинскому работнику – на 20%). В 9 регионах завершено строительство модульных инфекционных больниц, оставшиеся 5 будут введены в эксплуатацию до конца 2021 года. Во всех 643 самостоятельных организациях городского и районного уровня, оказывающих лечебно-профилактические услуги на 100%, внедрены 25 видов медицинских информационных систем. Создан Комитет санитарно-эпидемиологичес­кого контроля, расширены полномочия главного государственного санитарного врача РК и главных государственных санитарных врачей в регионах. Принят Комплексный план развития фармацевтической и медицинской промышленности на 2020– 2025 годы.

В свою очередь в рамках четвертого заседания Национального совета на сегодня реализован ряд инициатив Главы государства. Так, на базе Электронной биржи труда enbek.kz запущен единый информационный ресурс для переселенцев. Утвержден Комплексный план перспективного развития биб­лиотек организаций образования на 2021–2025 годы и реализации проекта «Читающая нация», сформирован перечень минимального объема художественной литературы для школ обязательного для прочтения учащимися (260 книг).

Увеличен размер субсидий на переезд из южных регионов в северные регионы в 2 раза –

с 35 МРП до 70 МРП. Принят План мероприятий по профилактике, предотвращению и борьбе

с преступлениями, связанными с торговлей людьми, на 2021–2023 годы.

25 февраля 2021 года на пятом заседании на площадке Национального совета Глава государства поставил окончательную точку в многолетнем дискуссионном земельном вопросе, поручив законодательно закрепить нормы о запрете продажи и аренды земель сельскохозяйственного назначения иностранцам и компаниям с иностранным участием. В мае этого года соответствующий закон был подписан Президентом. Также укреплена штатная численность подразделений по защите женщин и детей от насилия, введена специализация женщин-следователей в следственных подразделениях по расследованию насильственных преступлений, совершенных против женщин и детей. Утвержден План конкретных действий по введению сплошного видеонаблюдения в пенитенциарных учреждениях и служебных помещениях полиции, а также во всех оперативно-следственных подразделениях правоохранительных органов.

БЕЗ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ И БЮРОКРАТИИ

В настоящее время в целях обобщения всех результатов деятельности и эффективного продвижения диалоговой площадки НСОД действуют его официальные аккаунты в социальных сетях Telegram, Instagram, Facebook, а также в конце 2020 года был запущен сайт www.ulttyq-kenes.kz. На этих ресурсах публикуется вся основная информация о работе Национального совета.

В целом на сегодня в рамках деятельности НСОД реализован большой пакет политических и социально значимых реформ.

В рамках Национального совета на постоянной основе ведется работа по разработке и обсуждению новых предложений по различным направлениям. Также в целях обновления повестки три раза производилась ротация состава Национального совета. В ряды Нацсовета вошли 16 новых общественных деятелей и экспертов. Включение в состав новых участников дает возможность актуализировать дополнительные общественно значимые вопросы.

В результате активной общественной деятельности 9 членов Национального совета вошли в состав Мажилиса Парламента, отдельные члены НСОД были назначены на руководящие долж­ности в государственных органах: Багдат Мусин – министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Шынгыс Мукан – первым заместителем акима Шымкента, Максим Споткай – заместителем руководителя аппарата Сената Парламента, Эмин Аскеров – внештатным советником министра труда и социальной защиты населения, Максим Рожин – советником министра информации и общественного развития.

Таким образом, за два года деятельности Национальным советом общественного доверия проделан внушительный объем работы и инициированы значимые реформы. Это свидетельствует о том, что Нацсовет не только стал эффективной диалоговой площадкой, но и постепенно трансформировался в своеобразную общественную платформу по выработке новых реформ.

При этом стоит обратить внимание, что одной из ключевых особенностей Национального совета является то, что это не формализованный институт со сложной иерархией, это живая диалоговая площадка, где каждый из участников может открыто выразить свою точку зрения и предложить свое видение решения той или иной проблемы. Национальный совет дает возможность наладить не только вертикальный диалог между властью и обществом, но и способствует развитию горизонтального взаимодействия между представителями различных групп внутри самого общества.

Создание и функционирование такой площадки особенно актуально в нынешнее время, когда идет активный рост гражданской активности и развития плюрализма. Национальный совет способствует тому, что общественники, невзирая на возможные внутренние разногласия, учатся находить компромисс, проявлять толерантность к позиции другой стороны и совместно вырабатывать решения по тем или иным вопросам. В этом и есть ценность Национального совета общественного доверия, и этот факт подтверждает, что НСОД стал прямым воплощением концепции «слышащего государства».