Площади лесов увеличат в Северном Казахстане

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области департамент экологии и управление природных ресурсов и регулирования природопользования подписали меморандум об увеличении зеленых насаждений, воспроизводства лесов и лесоразведения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента экологии, стороны будут развивать сотрудничество в сфере охраны окружающей среды по воспроизводству и своевременному восстановлению лесов на вырубках, гарях, улучшению породного состава лесов, увеличению их производительности, обеспечению рационального использования земель государственного фонда.

Департамент экологии примет меры по недопущению сокращения площади зеленых насаждений Петропавловска и по озеленению санитарно-защитных зон.

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования поэтапно увеличит площади воспроизводства лесов и лесоразведения по области с помощью высадки зеленых насаждений.

«Меморандум был подписан в ходе реализации Послания Президента РК Касым-Жомарта Токаева «Казахстан в новой реальности: время действий». Глава государства в рамках раздела «Экология и защита биоразнообразия» поручил провести масштабное озеленение Казахстана. До конца года площади воспроизводства и лесоразведения в регионе увеличатся на 750 га, в 2021-м году – на 800 га, в 2022-м году – на 850 га, в 2023-м году – на 900 га, в 2024-м году – на 1000 га», - проинформировали в пресс-службе.