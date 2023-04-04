Площадь снегопокрытия в Казахстане составляет 16%

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МЧС для оценки возможной паводковой ситуации в регионах используется карта снегопокрытия Казахстана. Карта составляется РГП «Казгидромет» по данным оперативного космического мониторинга снежного покрова, передает МИА «Казинформ».

Как отметили в департаменте предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС РК , при составлении карты Казгидрометом оцениваются площади снегопокрытия в процентах от общей территории региона, что позволяет оценить, где идет активное снеготаяние и остается риск подтопления населенных пунктов талыми водами.

Кроме того, показанные на карте площади бассейнов рек и водосборов крупных водохранилищ позволяют оценить, где и когда начнутся процессы увеличения расходов воды в реках, а где опасность больших притоков талых вод по ним снижена.

На территории страны на сегодняснегом покрыто 16%. Снег остается в небольших горных территориях Алматинской, Жетысуской, Улытауской областей. Идет активное снеготаяние в Абайской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.