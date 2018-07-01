Площадь пожара в заповеднике на Каспии достигла 35 га
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области продолжает гореть природный резерват «Ак Жайык», передает корреспондент МИА «Казинформ».
С 16 июля в пригороде Атырау сотрудники резервата и департамента по чрезвычайным ситуациям пытаются потушить охваченные огнем камышовые заросли. Однако, несмотря на попытки тушить пожар с земли и воздуха при помощи вертолета, сделать это не удается.
Площадь, охваченная огнем в заповедных местах, сегодня превысила 35 гектаров. Основная причина, по которой не удается локализовать и потушить огонь, - заболоченность местности. Это не позволяет технике приблизиться к очагам возгорания. Усугубляет ситуацию ветер в прибрежной зоне Каспийского моря, переносящий огонь с одного участка на другой через заполненные водой протоки и ерики.
Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, с сегодняшнего дня тушением пожара заняты только сотрудники природного резервата. Спасатели в борьбе с огнем не участвуют, так как резерват с заявкой о помощи не обращался.
Горожане с тревогой следят за дымом, поднимающимся над горящим заповедником - он хорошо виден с окраин Атырау. 17 июля ветер с моря погнал дым и гарь на город, сутки он находился во мгле. Сейчас ветер уносит дым в сторону моря.
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