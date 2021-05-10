Площадь особо охраняемых природных территорий планируют увеличить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане намерены увеличить площадь природоохранных учреждений. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках исполнения поручения Главы государства, данного на расширенном заседании Правительства от 26 января текущего года, Правительством ведется разработка Национального проекта «Жасыл Қазақстан». В связи с чем, в проекте планируется предусмотреть мероприятия по развитию особо охраняемых природных территорий, направленных на увеличение общей площади особо охраняемых природных территорий до 10,2% от площади страны, в том числе площадь природоохранных учреждений до 3,3% от площади страны», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

Ранее Р. Скляр рассказал о ходе строительства природного резервата «Бокейорда».

По его словам, согласно установленному порядку для создания ГПР и заказника в Западно-Казахстанской области необходимо выполненных отдельных требований законодательства, из которых выполнены следующие мероприятия:

1) разработано ТЭО для создания резервата на общей площади 343 040,1 га и заказника на общей площади 314 504 га, со штатной численностью 78 единиц и получено заключение государственной экологической экспертизы;

2) разработан проект постановления Правительства «О создании Ащиозекского государственного природного заказника республиканского значения и республиканского государственного учреждения «Государственный природный резерват «Бокейорда» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» (далее – Проект).

3) Главой государства одобрено выделение штатной численности для обеспечения деятельности ГПР и заказника;

4) на данный момент формируется бюджетная заявка для создания резервата и заказника на 2021 год, которая будет внесена на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии.