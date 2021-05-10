Площадь особо охраняемых природных территорий планируют увеличить в Казахстане
«В рамках исполнения поручения Главы государства, данного на расширенном заседании Правительства от 26 января текущего года, Правительством ведется разработка Национального проекта «Жасыл Қазақстан». В связи с чем, в проекте планируется предусмотреть мероприятия по развитию особо охраняемых природных территорий, направленных на увеличение общей площади особо охраняемых природных территорий до 10,2% от площади страны, в том числе площадь природоохранных учреждений до 3,3% от площади страны», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.
Ранее Р. Скляр рассказал о ходе строительства природного резервата «Бокейорда».
По его словам, согласно установленному порядку для создания ГПР и заказника в Западно-Казахстанской области необходимо выполненных отдельных требований законодательства, из которых выполнены следующие мероприятия:
1) разработано ТЭО для создания резервата на общей площади 343 040,1 га и заказника на общей площади 314 504 га, со штатной численностью 78 единиц и получено заключение государственной экологической экспертизы;
2) разработан проект постановления Правительства «О создании Ащиозекского государственного природного заказника республиканского значения и республиканского государственного учреждения «Государственный природный резерват «Бокейорда» Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан» (далее – Проект).
3) Главой государства одобрено выделение штатной численности для обеспечения деятельности ГПР и заказника;
4) на данный момент формируется бюджетная заявка для создания резервата и заказника на 2021 год, которая будет внесена на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии.