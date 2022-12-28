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Площадь ООН появится в Астане

28 Декабря 2022, 11:31
Площадь ООН появится в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице появится площадь ООН. В частности, депутаты маслихата Астаны поддержали предложение назвать аллею в начале проспекта Алихана Бокейханова площадью Организации Объединенных Наций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Открыть площадь Организации Объединенных Наций в Астане. Такое предложение поступило от Министерства иностранных дел РК. В марте следующего года планируется визит Антониу Гутерриша в Казахстан. Учитывая приезд этого почетного гостя, есть предложение открыть площадь ООН. То есть, назвать аллею в начале проспекта Алихана Бокейханова площадью Организации Объединенных Наций», - сказал на заседании маслихата глава столичного управления по развитию языков и архивного дела Сакен Есиркеп.

Ранее депутаты утвердили новое название нового района Астаны. Район на левобережье столицы будет называться Нура.

Также сообщалось, что улица в Астане будет носить имя погибшего пожарного Аскара Забикулина.


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