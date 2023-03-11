Площадь морского льда в Антарктике достигла исторического минимума

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Площадь морского льда в Антарктике в феврале достигла исторического минимума, это происходит уже второй год подряд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) сообщила, что в глобальном масштабе это был пятый самый теплый февраль за всю историю наблюдений, с большим количеством экстремальных температур и осадков, а в Европе была вторая самая теплая зима за всю историю наблюдений.

Морской лед оказывает большое влияние на глобальные, региональные и местные погодные условия, и является ключевым климатическим показателем в докладах ВМО о состоянии глобального климата. Изменения в площади морского льда могут иметь серьезные последствия для экосистем и общества.

Потепление Арктики происходит более чем в два раза быстрее, чем среднее глобальное потепление. В результате арктический морской лед резко сократился за 45 лет спутниковых наблюдений. В конце зимнего морозного периода в феврале площадь морского льда была второй самой низкой за всю историю наблюдений.

В январе и феврале площадь антарктического морского льда достигла рекордно низкого уровня. К концу февраля площадь льда составляла 1,83 миллиона квадратных километров. Это на 93 000 квадратных километров ниже рекордного минимума, зафиксированного в феврале 2022 года.

В течение всего прошлого года площадь морского льда в Антарктиде была в целом низкой, а новый лед был более тонким и хрупким, чем обычно. В то же время Антарктический полуостров (северо-западная оконечность вблизи Южной Америки) является одним из самых быстро нагревающихся регионов планеты – почти на 3°C за последние 50 лет.

Ранее сообщалось, что в Антарктиде от шельфового ледника Брант откололся айсберг размером с Лондон. В течение нескольких лет ученые наблюдали образование трещин в 150-метровой толще льда, а окончательный разлом произошел в январе во время прилива.

Фото: Тimesnews