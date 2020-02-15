Площадь лесов планируют увеличить в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК, Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) в Казахстане и компания Bitfury Group объявили о совместном плане реализации проекта по защите климата в Казахстане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт министерства.

На сегодня разрабатывается совместный проект по сокращению выбросов парниковых газов посредством увеличения площади лесов.

По оценкам экспертов, общий объем лесного углерода в Казахстане оценивается в более чем 718,3 млн тонн эквивалента СО2. Увеличение лесного покрова с 4,6% до 5% поможет повысить поглощение углерода лесами дополнительно до 2,9 млн тонн эквивалента CO2 в год. Наряду с их значением для углерода, здоровые леса также предоставляют основные услуги, включая регулирование водных ресурсов, биоразнообразие, а также продукты питания и другие выгоды, такие как лекарства и экотуризм.

Стоит отметить, что Казахстан ратифицировал Парижское соглашение по изменению климата в 2016 году и обязался сократить выбросы парниковых газов на 15% к 2030 году путем мобилизации инновационных решений с участием частного сектора.

«Сегодня основными загрязнителями воздуха в Казахстане являются транспортная и энергетическая отрасли. С каждым годом нагрузка на экосистемы растет, и без естественных поглотителей углерода, то есть лесов, концентрация парниковых газов будет только расти, и практически невозможно будет достичь целей Парижского соглашения», - сказал министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев.

«В то же время помимо усилий государства поддержка и экологическая ответственность частного сектора чрезвычайно важны в этом случае. Поэтому мы приветствуем инициативу Bitfury в области защиты климата», - подчеркнул он.

Bitfury - ведущая компания в области новых технологий, занимается решением проблем изменения климата и других экологических проблем в мире.

«Мы полностью поддерживаем цели устойчивого развития для защиты нашей планеты, и мы вдохновлены национальной инициативой Казахстана по созданию компенсационных механизмов для нейтрализации выбросов парниковых газов», - сказал Вадим Крутов, руководитель администрации Глобального офиса Bitfury в Казахстане. - Я с нетерпением жду наших совместных усилий по поддержке лесов Казахстана и сокращению выбросов парниковых газов».

ПРООН разработала несколько законодательных предложений для проекта нового Экологического кодекса. Они включают в себя новые методологии оценки лесов, а также разработку и реализацию проектов по выбросам углерода в Казахстане в соответствии с климатическими соглашениями ООН.

«В будущем мы продолжим оказание содействия Правительству Республики Казахстан в совершенствовании природоохранного законодательства и демонстрации новых финансовых решений для управления природопользованием. Это ключевой фактор для привлечения интереса и роли частного сектора в этой повестке дня», - сказал Якуп Бериш, постоянный представитель ПРООН в РК.

В конце встречи стороны подписали трёхстороннее соглашение о сотрудничестве. Партнеры будут работать над сокращением выбросов парниковых газов в Казахстане за счет увеличения лесных площадей и совершенствования практики лесопользования, а также повышения осведомленности общественности об изменении климата.

Фото: ecogeo.gov.kz