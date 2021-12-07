Площадь лесных питомников увеличат в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В ближайшие годы значительно увеличится площадь лесных питомников. Об этом сообщила вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Алия Шалабекова на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вице-министр рассказала о ходе выполнения поручения Главы государства по посадке двух миллиардов деревьев в течение пяти лет. План этого года выполнен полностью, деревья высажены на площади около 62 тысяч га в количестве 130 млн штук.

«На сегодня в республике функционируют 218 лесных питомников на площади 2 649 га. В последующие годы планируется расширение существующих питомников на 325 га и создание новых лесных питомников на площади 282 га, что при полной их загрузке обеспечит выполнение запланированных объемов работ», – сказала А. Шалабекова.

По ее словам, на 2022 год запланирована посадка деревьев в количестве 280 млн штук на площади 112 тысяч га. Имеется 100 % обеспеченность площадями для лесоразведения. Наряду с выращиванием посадочных материалов, планируется приобретение посадочного материала у частных питомников.

Как сообщила А. Шалабекова, в 2023 году запланирована посадка 410 млн штук деревьев на площади 190 тысяч га. Для обеспечения посадочными материалами запланированных работ 2023 года, весной и осенью этого года проведен посев семян в питомниках на площади 584 га. Согласно плану выращивания посадочных материалов, выход сеянцев ожидается в количестве 460 млн штук. Кроме того, собрано 261,7 тонны семян для выращивания посадочного материала и посева леса на 2022 и 2023 годы.