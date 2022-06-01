1 Июня 2022 14:56

Пломбы бесплатно поставят детям в стоматологиях СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области до 16-го июня продлится акция, в рамках которой стоматологи бесплатно будут устанавливать световые пломбы на центральные резцы детям от 14 до 18 лет. Об этом сообщили в филиале Фонда социального медицинского страхования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации директора филиала Ларисы Гордеевой, в акции участвуют областная стоматологическая поликлиника и три частных клиники. Сейчас они проводят бесплатные профилактические осмотры воспитанников детской деревни в Петропавловске, детского дома в районе М.Жумабаева и дома ребенка.

«Детство – важнейший этап в развитии человека, ведь именно в этот период закладываются основы здоровой, успешной и счастливой жизни. В нашей области проживают 130 087 детей, или 23% от общей численности. Совместно с управлением здравоохранения, медицинскими организациями до 16 июня будем проводить дни открытых дверей, конкурсы рисунков, спортивные мероприятия, экскурсии, благотворительные мероприятия с вручением подарков детям», - добавила Л.Гордеева.

В День защиты детей патрульные полицейские проведут День открытых дверей в автопарке батальона в Петропавловске. Все желающие дети смогут прийти и познакомиться с работой полиции.

На центральной площади города прошло театрализованное представление, на площади у памятника Шаталову – концертная программа, конкурс рисунков на асфальте, в библиотеке им. И.Шухова – интерактивная программа, на площадке перед зданием Ассамблеи народа Казахстана провели благотворительную акцию. Во Дворце школьников организовали научный фестиваль, в арт-центре историко-краеведческого музея – праздничную программу, в парке первого президента – спортивные состязания.

Акции для детей с раздачей бесплатного мороженого, сладостей и подарков 1-го июня проводят городские кафе и рестораны.