12:56, 24 Апрель 2024 | GMT +6
Плохой интернет может стать барьером для внедрения ИИ в Казахстане
По данным Oxford Insights, в 2023 году Казахстан занимал 72-е место из 193 стран по уровню готовности Правительства к внедрению технологий искусственного интеллекта. Аналитики даже назвали несколько барьеров, которые могут помешать введению ИИ, передает корреспондент агентства Kazinform.
Эксперты Oxford Insights отмечают, что высокий уровень проникновения интернета и цифровизации могут стать основными факторами для успешного внедрения ИИ в Казахстане. Однако есть ряд барьеров:
- отсутствие современной инфраструктуры и достаточного количества вычислительных мощностей для ИИ;
- отсутствие технических стандартов безопасности для продуктов с ИИ, что создает сложности для проведения экспертизы;
- затрудненный доступ к данным;
- низкое качество интернета;
- отсутствие активного национального института развития научно-исследовательских работ и разработок;
- низкий спрос продуктов ИИ среди потенциальных клиентов и настороженное отношение к технологиям.
Также эксперты отмечают завышенные ожидания от технологий, что в будущем может стать причиной сокращения финансирования и оттоку инвестиций.