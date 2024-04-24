Плохой интернет может стать барьером для внедрения ИИ в Казахстане

По данным Oxford Insights, в 2023 году Казахстан занимал 72-е место из 193 стран по уровню готовности Правительства к внедрению технологий искусственного интеллекта. Аналитики даже назвали несколько барьеров, которые могут помешать введению ИИ, передает корреспондент агентства Kazinform.

Эксперты Oxford Insights отмечают, что высокий уровень проникновения интернета и цифровизации могут стать основными факторами для успешного внедрения ИИ в Казахстане. Однако есть ряд барьеров:

отсутствие современной инфраструктуры и достаточного количества вычислительных мощностей для ИИ;

отсутствие технических стандартов безопасности для продуктов с ИИ, что создает сложности для проведения экспертизы;

затрудненный доступ к данным;

низкое качество интернета;

отсутствие активного национального института развития научно-исследовательских работ и разработок;

низкий спрос продуктов ИИ среди потенциальных клиентов и настороженное отношение к технологиям.

Также эксперты отмечают завышенные ожидания от технологий, что в будущем может стать причиной сокращения финансирования и оттоку инвестиций.