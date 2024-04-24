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    12:56, 24 Апрель 2024 | GMT +6

    Плохой интернет может стать барьером для внедрения ИИ в Казахстане

    Искусственный интеллект
    Фото: pixabay.com.

    По данным Oxford Insights, в 2023 году Казахстан занимал 72-е место из 193 стран по уровню готовности Правительства к внедрению технологий искусственного интеллекта. Аналитики даже назвали несколько барьеров, которые могут помешать введению ИИ, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Эксперты Oxford Insights отмечают, что высокий уровень проникновения интернета и цифровизации могут стать основными факторами для успешного внедрения ИИ в Казахстане. Однако есть ряд барьеров:

    • отсутствие современной инфраструктуры и достаточного количества вычислительных мощностей для ИИ;
    • отсутствие технических стандартов безопасности для продуктов с ИИ, что создает сложности для проведения экспертизы;
    • затрудненный доступ к данным;
    • низкое качество интернета;
    • отсутствие активного национального института развития научно-исследовательских работ и разработок;
    • низкий спрос продуктов ИИ среди потенциальных клиентов и настороженное отношение к технологиям.

    Также эксперты отмечают завышенные ожидания от технологий, что в будущем может стать причиной сокращения финансирования и оттоку инвестиций.

    Теги:
    Наука Цифровой Казахстан Интернет Искусственный интеллект Статистика ИИ
    Ербол Казистаев
    Автор
    Ербол Казистаев
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