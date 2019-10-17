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Плохое зрение и сколиоз – Загипа Балиева призвала Минздрав и МОН следить за здоровьем детей

17 Октября 2019 13:05
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Плохое зрение и сколиоз – Загипа Балиева призвала Минздрав и МОН следить за здоровьем детей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Загипа Балиева обратилась к министру здравоохранения Елжану Биртанову с рядом предложений, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«У нас есть ряд предложений, которые бы мы хотели включить в проект Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения. Касательно подготовки кадров я убеждена, что есть 2 профессии – педагог и врач. Они полностью должны поддерживаться государством. Но эти 2 профессии должны быть полностью ответственны перед обществом. Самый главный гражданин нашей страны – это ребенок. И поэтому от того, какие кадры вы подготовите для встречи ребенка (это неонатологи и педиатры), в немалой степени зависит здоровье наших детей», - сказала Загипа Балиева на презентации новой редакции Кодекса РК о здоровье народа и системе здравоохранения в Мажилисе.

По мнению депутата, Минздраву и, в частности, Комитету контроля качества и безопасности товаров и услуг необходимо активнее сотрудничать с другими госорганами.

«Второе – работа вашего комитета по контролю (Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг - прим. ред.). После административной реформы, правом контроля у нас обладает только ведомства. Поэтому, от Комитета по контролю зависит очень много. От того, как он будет взаимодействовать с другими госорганами – Министерством экологии, геологии и природных ресурсов, Министерством культуры и спорта, Министерством образования и науки, и от того, насколько он не будет бояться поднимать вопросы, будет зависеть многое. От этого зависит здоровье нации, здоровье наших детей», - отметила она.

З. Балиева привела следующие факты:

«Что мы будем делать со следующими фактами: по вашим данным, ребенок совершенно здоровым приходит в 1 класс, а к 11 классу 34% детей страдают сколиозом, который не излечивается, и 72% детей страдают пониженным зрением. Нам нужно задуматься об этом. Поэтому Комитет по контролю должен перед Комитетом по делам строительства и ЖКХ МИИ РК поднимать эти вопросы, перед Министерством экологии, Министерством образования и науки. Мы уже многое упустили, давайте вместе эту ситуацию исправлять», - призвала мажилисвумен.

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Ключевые слова: Минздрав РК, Здравоохранение, Молодежь,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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