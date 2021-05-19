Плохие дороги: депутат озвучил ряд предложений для решения проблемы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Ерлан Саиров обратился с депутатским запросом к заместителю Премьер-Министра РК Роману Скляру касательно качества дорог, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы считаем, что Правительству следует обратить пристальное внимание на развитие и качество дорог местного значения в сельской местности. Сельчане больше всех страдают от необустроенности, порой и отсутствия дорог! В аулах и селах проживает более 8 млн наших сограждан! При строительстве дорог местного значения существуют следующие проблемы, без кардинального решения которых невозможно говорить о качестве, соответствующем современным стандартам», - сказал Ерлан Саиров на пленарном заседании Мажилиса.

Он перечислил эти проблемы.

Первое. Разобщенность и фрагментарность в проводимой политике по причине реализации проектов развития и содержания местной сети дорог в составе бюджетных программ нескольких администраторов. Сегодня региональные автодорожные сети находятся в составе трех администраторов бюджетных программ (МНЭ, МТиСЗН, МИИР) в рамках программ «Ауыл-Ел бесігі», «Дорожная карта занятости на 2020 – 2021 годы» и др..

Второе. Показатели технического состояния автодорог «хорошее» и «удовлетворительное» не имеют четких технических критериев, то есть не базируются на едином техническом показателе и состоянии дороги, закрепленном национальным стандартом.

Третье. Преждевременное разрушение отремонтированных дорог ввиду превышения установленных осевых нагрузок грузовыми автомобилями. Согласно данным официальной статистики по протяженности автомобильных дорог в разрезе технических категорий, только 9,3% дорог страны могут воспринимать нагрузки более 10 тонн на ось, при этом 90,7% всех дорог не способны воспринимать даже минимальные нагрузки существующих марок грузовых автомобилей и находятся в зоне риска.

Четвертое. При этом акиматы сами финансируют, обеспечивают контроль, выдают и приостанавливают лицензии в сфере строительства дорог.

«Также сами занимаются приемкой и вводом объектов в эксплуатацию. Тогда как уполномоченный орган по автомобильным дорогам не имеет какие-либо регулятивные инструменты в отношении местных дорог. Пятое. Отрасль дорожного строительства ощущает острый кадровый голод. Не хватает элементарно дорожников, проектировщиков, мостовиков, вплоть до лаборантов, грейдеристов и т.д. При этом в некоторых ВУЗ-ах и СУЗ-ах обучение этих специальностей закрывается. Результаты данных системных пробелов мы наблюдаем ежегодно, когда на дорогах местной сети асфальт «тает» вместе со снегом», - подчеркнул Е. Саиров.

Для решения проблемы, по мнению депутата, нужно принять следующие меры:

- создать систему единого администрирования бюджетных программ, в приоритете которого должно быть высокое качество строительства дорог;

- организовать вертикаль системы государственного контроля качества по стране и выработать независимую государственную аудиторскую систему дорожного хозяйства с реализационными и контрольно-надзорными функциями местной сети дорог;

- при распределении государственного образовательного заказа на подготовку кадров с высшим и послевузовским образованием приоритетно предусмотреть специальности по направлению проектирования и строительства дорог и мостов.