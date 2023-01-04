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Плохая видимость сохраняется на дорогах СКО

4 Января 2023, 10:19
Плохая видимость сохраняется на дорогах СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанском областном филиале АО «НК «ҚазАвтоЖол» сообщили о сохраняющейся плохой видимости на республиканских трассах. Водителей попросили не выезжать без острой необходимости за пределы населенных пунктов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наблюдается ухудшение погодных условий - метель, буран, плохая видимость - настоятельно рекомендуем не выезжать в дальний путь. При выезде не забывайте обеспечить себя и своих пассажиров теплой одеждой и едой, проверяйте своей автомобиль на предмет технического состояния и готовности к трудному проезду», - говорится в сообщении дорожной организации.

На автомобильных дорогах республиканского значения, расположенных в регионе, работают 77 единиц техники.

Снегоуборочная техника всю ночь работала и в Петропавловске.

В среду, 4-го января, по области погода остается неблагоприятной. Служба спасения распространила штормовое предупреждение из-за угрозы усиления ветра до 28 метров в секунду и сильной метели.


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