Плоды монстеры созрели в ботаническом саду СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Monstera deliciosa, или монстера деликатесная преподнесла сюрприз к 110-летию ботанического сада Петропавловска. К юбилейной дате созрел плод заморского дерева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам директора ботанического сада Артура Рязапова, полностью созревшие плоды монстеры имеют бананово-земляничный аромат, а на вкус – банана с горьким послевкусием киви.

«Употребляются плоды как десерт. Принцесса Изабелла Браганса, дочь императора Бразилии Педру II, считала их лучшими угощением из всех известных. Монстера деликатесная, или монстера привлекательная широко распространена в Мексике и Центральной Америке, в Индии и Австралии», - добавил А. Рязапов.

Ботаническому саду Петропавловска в этом году 110 лет. Основали его в 1912-м году для нужд консервного производства. Долгое время комплекс находился в составе мясоконсервного завода и служил цехом озеленения территории промышленного предприятия. Сохранилась коллекция лавровых деревьев, привезенных из Петербурга в 1912-м году полковником Кураповым. Сейчас они уже достигли в высоту 12 метров. Вместе с ними привезли в северный ботанический сад опунцию, агаву, монстеру, многоплодник, фикус Бенжамин.

Многие растения собраны со всех уголков земного шара во время путешествий Равиля Рязапова в составе советских делегаций. Их возраст составляет более 50 лет. Среди них инжир, тетрастигма вуанье, финиковые и веерные пальмы, пальма Вашингтония, тисс ягодный, кипарисы, магнолия, виноградная лоза, гинкго билоба, плющ и другие.

«Впервые отмечаем день рождения ботанического сада без его хранителя Равиля Рязапова. Вышли на субботник, приводим в порядок уличную экспозицию, собираем семена. Идут курсы повышения квалификации сотрудников. Проблемы те же самые, ничего не изменилось. Ну и продолжаем собирать подписи, чтобы саду присвоили имя Равиля Рязапова», - добавил А. Рязапов.