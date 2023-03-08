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    18:45, 07 Март 2023 | GMT +6

    Плод мертворожденного ребенка нашли в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Полиция пытается установить лицо, причастное к данному факту. Назначена судебно-медицинская экспертиза, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

    «7 марта в 12:47 часов в полицию города Павлодара поступило сообщение о том, что по улице Бухар Жырау, во дворе дома в мусорном контейнере обнаружен плод мертворожденного ребенка. По данному факту назначена судебно-медицинская экспертиза. Полицией начато досудебное расследование по ст. 100 УК РК. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица, причастного к данному факту», - говорится в сообщении.

    В соответствии с подпунктом 1 п. 3 ст. 77 Конституции РК ч. 1 ст. 19 УПК, лицо считается невиновным в совершении преступления, пока его виновность не будет признана вступившим в законную силу приговором суда.


    Теги:
    Павлодарская область Происшествия Павлодар Происшествия, ЧС для mail.ru
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