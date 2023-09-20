Плиты сдвинулись на 5 см: режим ЧС ввели в трех многоэтажках Павлодара

Один из домов, четырехэтажный, буквально расходится по швам. Трещины в стенах достигают нескольких сантиметров, некоторые из них – сквозные, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В августе жильцы дома по адресу Центральная, 6 записали видеообращение и попросили помощи у городских властей. Жильцы просили включить их дом в программу модернизации, потому что в здании расходятся плиты. Жильцы стали клеить на трещины в стенах бумажный скотч, чтобы следить за тем, как быстро они увеличиваются.

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После того, как ситуация получила огласку, с жильцами встретился экс-аким Павлодара и пообещал, что будет проведена оценка состояния конструкций здания. При этом дом не старый, он построен около 30 лет назад экспериментальным методом – из модульных блоков.

Трещины начали появляться несколько лет назад. Этим летом ситуация ухудшилась, и люди стали бояться, что плиты просто рухнут им на головы.

Сейчас ситуация сдвинулась с мертвой точки. Накануне в этом доме и двух соседних, построенных тем же способом, объявили режим ЧС. Рассматривался вариант – укрепить конструкцию.

Новый аким Павлодара предупредил жильцов проблемной четырехэтажки на Центральной,6, что на время проведения работ им придется освободить квартиры.

Павлодарец Ильяс Сенич с супругой Динарой живут в многоэтажке на Центральной, 6 около девяти лет. Сначала проблем не было.

- Мы живем в третьем подъезде, в первых – ситуация хуже. У нас проблемы начались в апреле. Летом дом стал активнее «разъежаться». В коридоре стали появляться трещины. Трещины быстро увеличивались, сейчас вроде бы нет. Но что-то где-то отваливается, плиты крошатся. Мы снимали гипсокартон, видели, что плиты сдвинулись на 5 сантиметров, - рассказал павлодарец.

Со слов жильцов, накануне с ними провели еще одно собрание, и дом пообещали расселить.



- Вчера у нас было ещё одно очередное собрание с акимом. Сейчас вроде бы ситуация выровнялась в нашу сторону, вроде бы все хорошо. Нам сказали, что в течение недели, в срочном порядке, нас будут вывозить, временно предоставят квартиры, а наш дом изымут под государственные нужды. В течение года предоставят новые квартиры, - говорит Ильяс Сенич.

В акимате города информацию о том, что введен режим ЧС подтвердили, но подробнее пока

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