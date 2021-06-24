03:30, 24 Июнь 2021 | GMT +6
Плей-офф ЕВРО-2020: все пары и расписание матчей
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - После окончания матчей заключительного тура группового этапа чемпионата Европы определились все пары 1/8 финала турнира. Всего в следующую стадию вышло 16 команд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Расписание матчей 1/8 финала:
26 июня, 22:00: Уэльс — Дания (Амстердам-Арена, Нидерланды);
27 июня, 01:00: Италия — Австрия (Уэмбли, Лондон);
27 июня, 22:00: Нидерланды — Чехия (Пушкаш Арена, Будапешт);
28 июня, 01:00: Бельгия — Португалия (Олимпико де Севилья — Ла Картуха, Севилья);
28 июня, 22:00: Хорватия — Испания (Паркен, Копенгаген);
29 июня, 01:00: Франция — Швейцария (Национальный стадион, Бухарест);
29 июня, 22:00: Англия — Германия (Уэмбли, Лондон);
30 июня, 01:00: Швеция — Украина (Хэмпден Парк, Глазго).
ЕВРО-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах.