Плей-офф ЕВРО-2020: все пары и расписание матчей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - После окончания матчей заключительного тура группового этапа чемпионата Европы определились все пары 1/8 финала турнира. Всего в следующую стадию вышло 16 команд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Расписание матчей 1/8 финала:



26 июня, 22:00: Уэльс — Дания (Амстердам-Арена, Нидерланды);

27 июня, 01:00: Италия — Австрия (Уэмбли, Лондон);

27 июня, 22:00: Нидерланды — Чехия (Пушкаш Арена, Будапешт);

28 июня, 01:00: Бельгия — Португалия (Олимпико де Севилья — Ла Картуха, Севилья);

28 июня, 22:00: Хорватия — Испания (Паркен, Копенгаген);

29 июня, 01:00: Франция — Швейцария (Национальный стадион, Бухарест);

29 июня, 22:00: Англия — Германия (Уэмбли, Лондон);

30 июня, 01:00: Швеция — Украина (Хэмпден Парк, Глазго).

ЕВРО-2020 должен был состояться прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи будут проходить до 11 июля сразу в нескольких европейских городах.