Плевавший в лифте астанчанин помещен в спецприемник для адмарестованных
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Плевавший в лифте астанчанин помещен в спецприемник для адмарестованных, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Ранее в социальных сетях был выявлен факт, где мужчина с двумя приятелями в ЖК «Медина» зашли в лифт и один из них стал плевать в проем дверей. Сотрудниками столичной полиции нарушитель общественного порядка был установлен и задержан. В отношении хулигана полицейские возбудили сразу два административных производства за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и по статье «Мелкое хулиганство».
Решением административного суда мужчина подвергнут административному аресту сроком на 10 суток и помещен в Специальный приемник для административно-арестованных лиц.
Кроме того, стражами порядка задержаны двое парней находившихся в лифте рядом с нарушителем. За проживание в городе без регистрации в отношении них, составлен административный протокол по статье 492 КРКобАП РК. С задержанными проведена профилактическая беседа, в ходе которой они принесли извинения за свое поведение.
Полиция в своей работе руководствуется главными принципами – справедливость и неотвратимость наказания для тех, кто нарушил закон. Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает об ответственности за нарушение общественного порядка и порчу общедомового имущества. Стражи порядка будут оперативно реагировать на подобные факты и принимать законные процессуальные решения.
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