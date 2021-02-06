Пленники непогоды: спасатели добрались в отрезанный снегопадом населенный пункт в ВКО

ГЛУБОКОЕ. КАЗИНФОРМ - Спасатели Восточного Казахстана доставили медикаменты и продукты питания жителям станции «Аврора», которые оказались заблокированными в снежном заносе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

В ведомстве сообщили, что в Глубоковском районе на станции «Аврора», в связи с обильным выпадением осадков, сильно замело дорогу. Местные жители нуждались в доставке медикаментов и продуктов питания, которые предоставили местные исполнительные органы. На помощь незамедлительно выдвинулись сотрудники оперативно-спасательного отряда на высокопроходимой технике «Трэкол».

Станция «Аврора» находится на участке, где часто переметает дорогу, ведущую в населенный пункт. Понадобилась около двух часов, чтобы проехать 27 километров по рыхлому снегу. Спасатели доставили все необходимое, преодолев переметы и сложные участки пути, в условиях метели и плохой видимости. Также сотрудники спасательного отряда доставили в населенный пункт врачей, которые адресно посетили нуждающихся в медицинской помощи жителей станции.

В прошлый зимний период спасатели неоднократно приходили на помощь жителям станции «Аврора», оказывая доставку больных до скорой помощи, продуктов первой необходимости и лекарств.

Напомним, спасатели Восточного Казахстана продолжают оказывать помощь застрявшим в снежном плену автомобилистам. Метель, ветер и обильный снегопад существенно затруднили движение автотранспорта на дорогах области.