Пленарное заседание Мажилиса началось с минуты молчания в память о жертвах политических репрессий и голодомора

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пленарное заседание Мажилиса Парламента РК началось с минуты молчания в память о жертвах политических репрессий и голодомора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня День памяти жертв политических репрессий и голода. Годы голодомора – один из самых страшных периодов в истории нации. Поэтому давайте почтим память наших людей, погибших в те годы, минутой молчания», - сказал Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов.

Как отмечают историки, казахский народ в годы репрессий пережил насильственное оседание, «Ашаршылық», бегство и откочевку за пределы республики. Трагедия, произошедшая в Казахстане в период коллективизации, также как и голодомор в Украине, на Северном Кавказе, в Поволжье и других регионах бывшего СССР, на долгие годы оставалась величайшей тайной КПСС и советского тоталитарного государства.

В ноябре 1988 г. Институтом истории, археологии и этнографии им. Ч.Ч. Валиханова Академии наук Казахской ССР по инициативе его директора академика М.К. Козыбаева была созвана Всесоюзная научная конференция «Коллективизация сельского хозяйства в республиках Средней Азии и Казахстане: опыт и проблемы». В ходе состоявшейся научной дискуссии были впервые поставлены вопросы о причинах перегибов и масштабах массовой гибели населения Казахстана в период коллективизации. Это стало началом большой работы по восстановлению объективной истории 1920-30-х годов в республике.

В этот день в столице в Казахстане и в частности в столице пройдет ряд мероприятий, приуроченных к этой дате.