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    13:00, 03 Апрель 2021 | GMT +6

    Племянник украл у своей тети золото на миллион тенге в столице

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники управления полиции района Алматы департамента полиции города Нур-Султана задержали подозреваемого в краже ювелирных изделий стоимостью 1 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

    В полицию по факту кражи дорогостоящих украшений обратилась жительница столицы.

    В ходе расследования полицейские установили, что украшения похитил племянник женщины, который часто приходил в гости.

    32-летний родственник уносил по несколько изделий и сдавал их в ломбард. Кражи продолжались в течение месяца, пока хозяйка не заметила их пропажу.

    Задержанный полицейскими мужчина дал признательные показания. По словам племянника, все вырученные средства он проиграл на спортивных ставках.

    В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, устанавливается его причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Астана Общество Правоохранительные органы
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