13:00, 03 Апрель 2021 | GMT +6
Племянник украл у своей тети золото на миллион тенге в столице
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники управления полиции района Алматы департамента полиции города Нур-Султана задержали подозреваемого в краже ювелирных изделий стоимостью 1 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.
В полицию по факту кражи дорогостоящих украшений обратилась жительница столицы.
В ходе расследования полицейские установили, что украшения похитил племянник женщины, который часто приходил в гости.
32-летний родственник уносил по несколько изделий и сдавал их в ломбард. Кражи продолжались в течение месяца, пока хозяйка не заметила их пропажу.
Задержанный полицейскими мужчина дал признательные показания. По словам племянника, все вырученные средства он проиграл на спортивных ставках.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, устанавливается его причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы.