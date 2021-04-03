Племянник украл у своей тети золото на миллион тенге в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудники управления полиции района Алматы департамента полиции города Нур-Султана задержали подозреваемого в краже ювелирных изделий стоимостью 1 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

В полицию по факту кражи дорогостоящих украшений обратилась жительница столицы.

В ходе расследования полицейские установили, что украшения похитил племянник женщины, который часто приходил в гости.

32-летний родственник уносил по несколько изделий и сдавал их в ломбард. Кражи продолжались в течение месяца, пока хозяйка не заметила их пропажу.

Задержанный полицейскими мужчина дал признательные показания. По словам племянника, все вырученные средства он проиграл на спортивных ставках.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, устанавливается его причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы.