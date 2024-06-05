Племянник Рамзана Кадырова стал министром транспорта Чечни

Племянник главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова – Адам Черхигов, назначен министром транспорта, связи и цифрового развития региона, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

- Министром транспорта, связи и цифрового развития ЧР вместо Рамзана Черхигова назначен Адам Черхигов, - сообщил Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. - Ранее Адам занимал должность председателя комитета Правительства ЧР по дошкольному образованию.

Также было принято решение включить комитет правительства ЧР по дошкольному образованию в структуру министерства образования и науки ЧР.

Отец Адама Черхигова – муж старшей сестры Рамзана Кадырова Зарган.