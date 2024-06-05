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    14:04, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    Племянник Рамзана Кадырова стал министром транспорта Чечни

    Племянник Рамзана Кадырова стал министром транспорта Чечни
    Фото: grozny.tv

    Племянник главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова – Адам Черхигов, назначен министром транспорта, связи и цифрового развития региона, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    - Министром транспорта, связи и цифрового развития ЧР вместо Рамзана Черхигова назначен Адам Черхигов, - сообщил Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. - Ранее Адам занимал должность председателя комитета Правительства ЧР по дошкольному образованию.

    Также было принято решение включить комитет правительства ЧР по дошкольному образованию в структуру министерства образования и науки ЧР.

    Отец Адама Черхигова – муж старшей сестры Рамзана Кадырова Зарган.

    Теги:
    Мировые новости Россия
    Нарымбек Исмагулов
    Автор
    Нарымбек Исмагулов
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