14:04, 05 Июнь 2024 | GMT +6
Племянник Рамзана Кадырова стал министром транспорта Чечни
Племянник главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова – Адам Черхигов, назначен министром транспорта, связи и цифрового развития региона, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.
- Министром транспорта, связи и цифрового развития ЧР вместо Рамзана Черхигова назначен Адам Черхигов, - сообщил Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. - Ранее Адам занимал должность председателя комитета Правительства ЧР по дошкольному образованию.
Также было принято решение включить комитет правительства ЧР по дошкольному образованию в структуру министерства образования и науки ЧР.
Отец Адама Черхигова – муж старшей сестры Рамзана Кадырова Зарган.