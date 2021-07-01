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    12:47, 01 Июль 2021 | GMT +6

    Племянник до смерти забил камнем своего дядю в Жамбылской области

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - 26-летний мужчина до смерти забил камнем своего дядю. Семейная трагедия произошла в Таласском районе Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В отдел полиции Таласского района позвонила жительница города Каратау. Она сообщила, что во дворе дома произошла драка между ее супругом и его племянником. Мужчина скончался в районной больнице, получив ранения, несовместимые с жизнью.

    Полицейские начали досудебное расследование по статье «Убийство» и по «горячим следам» задержали подозреваемого.

    «В ходе расследования установлено, что к потерпевшему домой пришел племянник 1995 года рождения с целью выяснения давних неприязненных отношений. В результате ссора переросла в драку, в ходе которой подозреваемый, вооружившись булыжником, нанес несколько ударов в голову потерпевшего», – рассказал начальник следственного управления ДП Жамбылской области Абсамат Бекмухамбетов.

    Согласно заключению медицинского освидетельствования, подозреваемый был в состоянии опьянения (алкоголь и каннабиноиды). Он признался в содеянном. В настоящее время подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Ведется досудебное расследование.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Жамбылская область Происшествия
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