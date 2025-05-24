Племя из Амазонии подало в суд на New York Times

Племя марубо из долины Жавари, насчитывающее около 2 тысяч человек в тропических лесах, на этой неделе подало в суд Лос-Анджелеса иск о клевете, требуя возмещения ущерба в размере сотен миллионов долларов.

В качестве ответчиков в нем также названы TMZ и Yahoo, статьи которых преувеличили и превратили в сенсацию репортажи New YorkTimes, а также оклеветали племя.

В иске говорится, что статья репортера Джека Никаса в июне 2024 года о том, как группа восприняла внедрение спутниковой связи Starlink Илона Маска «изображает народ марубо как сообщество, неспособное справиться с элементарным доступом в Интернет, и подчеркивает обвинения в том, что их молодежь увлеклась порнографией. Эти заявления были не только подстрекательскими, но и доносили до рядового читателя, что народ марубо скатился до морального и социального упадка как прямой результат доступа в интернет».

Никас написал, что провел неделю с племенем марубо. В иске говорится, что, хотя его пригласили на неделю, он провел в деревне менее 48 часов, «едва ли достаточно времени, чтобы понаблюдать, понять или уважительно взаимодействовать с общиной».

В число истцов также входят общественный деятель Эноке Марубо и бразильский журналист и социолог Флора Дутра, оба из которых фигурировали в сюжете.

В иске от каждого из ответчиков требуют не менее $180 млн, включая как общие убытки, так и штрафные санкции, так как «Последствия публикации не ограничились общественным восприятием, они разрушили жизни, институты и культурно значимые проекты», говорится в иске.

Ранее сообщалось, что OpenAI подал встречный иск против Илона Маска. Предстоящее судебное разбирательство назначено на весну 2026 года.