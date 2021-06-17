Плаванию учат детей спасатели в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Акмолинской области на озёрах Копа, Боровское, Щучинское и Зерендинское на базах оперативно-спасательных постов с 10 июня функционируют четыре детских пляжа, где спасателями проводится обучение детей навыкам плавания. Об этом в ходе брифинга рассказал начальник управления гражданской обороны ДЧС Акмолинской области Асхат Акильжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы ДЧС Акмолинской области, на территории региона расположен 561 водоём, который используется для отдыха и рыбной ловли. Однако, несмотря на все предпринимаемые профилактические меры, на сегодняшний день зарегистрированы пять фактов гибели людей на воде, среди которых двое несовершеннолетних. Все они произошли при купании в запрещённом, необорудованном месте, и лишь в одном случае женщина сама утонула при спасении утопающего.

«Для привития культуры безопасности ежегодно проводится обучение детей навыкам плавания. Так, в текущем году уже обучено 960 детей. Для этого в области функционируют 24 плавательных бассейна, из них семь – в городах и 17 - в районных центрах. По инициативе департамента управлением физической культуры и спорта заключены договоры с общеобразовательными школами, составлены графики обучения. Данные занятия будут продолжаться до завершения купального сезона», - отметил спасатель.

Также с 10 июня функционируют четыре детских пляжа на базах оперативно-спасательных постов департамента, расположенных на озёрах Копа, Боровское, Щучинское и Зерендинское, где спасателями подразделений проводится обучение детей навыкам плавания.

«Для доступности всему населению, в частности - уязвимым слоям, данные занятия проходят на безвозмездной основе ежедневно с 9.00 утра до 20.00 вечера. Пройти курс обучения можно по следующим адресам: г. Кокшетау, ул. Тлеулина, 4, г. Щучинск, район Яхт-клуба, с. Боровое в районе Катамаранной станции и с. Зеренда в районе зоны отдыха «Лагуна», - пояснил А. Акильжанов.

Как отметил спикер, по сведениям РГП «Казгидромет», в ближайшие 10 дней в Акмолинской области будет преобладать температурный фон от 25 до 35 градусов тепла.

В завершение спасатель напомнил основные правила поведения на воде: не оставлять без присмотра детей, не разрешать им входить в воду без взрослых, не купаться в запрещенных местах, при ловле рыбы с использованием плавсредств в обязательном порядке использовать спасательные жилеты, а также не входить в воду в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.