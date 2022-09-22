Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт
Плавание вместо наркотиков - соревнования для подростков провели жамбылские полицейские
22 Сентября 2022, 01:23

Плавание вместо наркотиков - соревнования для подростков провели жамбылские полицейские

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Школьники и студенты приняли участие в соревнованиях по плаванию, организованных жамбылскими полицейскими, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Участие в спортивных состязаниях приняли ученики из 13-ти школ Тараза и студенты Жамбылского политехнического высшего колледжа. Организаторs - сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции (УПН ДП) области совместно с Молодежным ресурсным центром отдела внутренней политики акимата города и общественным объединением «Нығмет нұры».

«Соревнования проводились под лозунгом «Молодежь против наркотиков». Проводя такие мероприятия, мы надеемся воодушевить молодых людей на достижение спортивных результатов, сподвигнуть вести здоровый образ жизни. Большую угрозу здоровью нации несут синтетические наркотики, подчеркнул Президент Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана», - сообщил руководитель УПН ДП Жамбылской области Аскар Джумабеков.

Спикер отмечает, что жамбылские полицейские каждый день проводят работу по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, выявляют и пресекают заготовку и вывоз наркотиков в ходе оперативно-профилактических мероприятий.

По итогам соревнований среди мальчиков первое место занял Ильяс Кунболатов, студент Жамбылского политехнического высшего колледжа, 2 место - Карибай Ерсултан, ученик средней школы имени Амангельды, 3 место - Мейрамбек Адилет, ученик средней школы имени Айша-биби.

Среди девушек первое место заняла Жексенбай Акумыт, ученица 43 средней школы, 2 место - Жаксылык Адемы, ученица средней школы имени Айша-биби, 3 место - Сайып Сабина из 49 средней школы. Победителям вручены дипломы, медали и ценные подарки.


Новости по теме
Крупную партию наркотиков изъяли у жителя Кызылодинской области
Люди заходят в TikTok за позитивными эмоциями - домбрист из Караганды
ОПГ с крупной партией наркотиков и оружием ликвидировали в Жамбылской области
Читайте также
Первая ракетка Казахстана в «парах» успешно стартовала на турнире в Мексике
«Барыс» разгромом выиграл третий подряд матч КХЛ
Крупную партию наркотиков изъяли у жителя Кызылодинской области
«Барыс» объявил состав на матч КХЛ с «Торпедо»
Гонщик «Астаны» финишировал в топ-5 седьмого этапа «Тура Лангкави»
Определились финалисты первенства РК Второй лиги по футболу
Зульфия Чиншанло признана лучшей спортсменкой чемпионата Азии по тяжелой атлетике
Даурен Ермеков узнал дату и место титульного боя в промоушне Хабиба Нурмагомедова
Новости партнеров
Популярное
1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
3 Как мошенники имитируют проблемы с Windows и выманивают данные пользователей
4 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
5 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК

Лента новостей

Тенденции
Данияр Ашимбаев
Задачей кандидатов в Президенты является продвижение партийных брендов
Еркин Тукумов
Казахстан успешно воплощает свои рекомендации в сфере международного диалога
Архив