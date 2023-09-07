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    04:30, 07 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Плату за въезд начнут взимать в Венеции

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    Photo：Pixabay
    ВЕНЕЦИЯ. КАЗИНФОРМ - В Венеции планируют в следующем году начать взимать плату за въезд в размере 5 евро (5,35 доллара США) с туристов, приезжающих в город на один день, для решения проблемы с избыточным туризмом. Плата будет взиматься на основе эксперимента в течение 30 дней в следующем году со всех туристов старше 14 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

    «Цель сбора заключается в том, чтобы найти «новый баланс между правами тех, кто живет, учится или работает в Венеции, и тех, кто посещает город», - заявила советник по туризму Венеции Симоне Вентурини, добавив, что это не способ заработать деньги.

    Точные даты внедрения плана сбора платы за въезд и порядок его реализации будут согласованы после окончательного одобрения совета на следующей неделе.

    План сбора платы впервые обсуждался в 2019 году и был отложен из-за пандемии коронавируса.

    Чрезмерный туризм уже давно стал проблемой для города. Отмечается, что количество туристов часто значительно превосходит численность жителей исторического центра города, где проживает примерно 50 000 человек.

    В июле эксперты ЮНЕСКО рекомендовали включить Венецию и Венецианскую лагуну в список объектов Всемирного наследия, которые находятся под угрозой исчезновения из-за последствий массового туризма и воздействия изменения климата.


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