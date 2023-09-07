Плату за въезд начнут взимать в Венеции

ВЕНЕЦИЯ. КАЗИНФОРМ - В Венеции планируют в следующем году начать взимать плату за въезд в размере 5 евро (5,35 доллара США) с туристов, приезжающих в город на один день, для решения проблемы с избыточным туризмом. Плата будет взиматься на основе эксперимента в течение 30 дней в следующем году со всех туристов старше 14 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

«Цель сбора заключается в том, чтобы найти «новый баланс между правами тех, кто живет, учится или работает в Венеции, и тех, кто посещает город», - заявила советник по туризму Венеции Симоне Вентурини, добавив, что это не способ заработать деньги.

Точные даты внедрения плана сбора платы за въезд и порядок его реализации будут согласованы после окончательного одобрения совета на следующей неделе.

План сбора платы впервые обсуждался в 2019 году и был отложен из-за пандемии коронавируса.

Чрезмерный туризм уже давно стал проблемой для города. Отмечается, что количество туристов часто значительно превосходит численность жителей исторического центра города, где проживает примерно 50 000 человек.

В июле эксперты ЮНЕСКО рекомендовали включить Венецию и Венецианскую лагуну в список объектов Всемирного наследия, которые находятся под угрозой исчезновения из-за последствий массового туризма и воздействия изменения климата.