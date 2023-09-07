Плату за въезд начнут взимать в Венеции
«Цель сбора заключается в том, чтобы найти «новый баланс между правами тех, кто живет, учится или работает в Венеции, и тех, кто посещает город», - заявила советник по туризму Венеции Симоне Вентурини, добавив, что это не способ заработать деньги.
Точные даты внедрения плана сбора платы за въезд и порядок его реализации будут согласованы после окончательного одобрения совета на следующей неделе.
План сбора платы впервые обсуждался в 2019 году и был отложен из-за пандемии коронавируса.
Чрезмерный туризм уже давно стал проблемой для города. Отмечается, что количество туристов часто значительно превосходит численность жителей исторического центра города, где проживает примерно 50 000 человек.
В июле эксперты ЮНЕСКО рекомендовали включить Венецию и Венецианскую лагуну в список объектов Всемирного наследия, которые находятся под угрозой исчезновения из-за последствий массового туризма и воздействия изменения климата.