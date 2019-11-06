Плату за проезд в общественном транспорте планируют поднять в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Стоимость проезда в Актау составляет 50 тенге и не покрывает все расходы. Такая цена не дает возможности приобрести транспортным компаниям города новые автобусы. Об этом сообщил аким города Галымжан Ниязов на брифинге в региональной службе коммуникаций Мангистауской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Лада.

Стоимость проезда в городском общественном транспорте планируют увеличить до 80 тенге.

«Транспортные компании города не имеют возможности приобрести автобусы, так как стоимость проезда не покрывает все расходы (в стране минимальная цена 50 тенге), было решено провести методический расчет, по результатам которого стало ясно, что необходимо увеличить объем трафика до 80 тенге», - сказал Галымжан Ниязов.

На сегодняшний день услуги пассажирских перевозок предоставляются населению по семи направлениям (№2, 3, 4, 4М, 5, 7, аэропорт-Актау). По этим маршрутам курсирует 74 автобуса. В дальнейшем планируется обновление автобусного парка города.

«Из областного бюджета на приобретение 34 автобусов марки «Yutong» было выделено 220,9 миллиона тенге. Автобусы «Yutong» заправляются сжатым газом метана. Для реализации данного проекта был подписан меморандум с акционерным обществом (АО) «Национальная компания «СПК «Каспий» и товариществом с ограниченной ответственностью (ТОО) «КазТрансГазӨнімдері» на строительство газозаправочной станции», - отметил аким города.

Кроме того, по его словам, более 1500 матерей по категории «многодетная мать» могут бесплатно пользоваться общественным транспортом. В связи с этим городским транспортным компаниям оказывается финансовая помощь со стороны государства.