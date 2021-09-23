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    04:25, 23 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Плато заболеваемости COVID-19 в России ожидается в декабре - эксперт

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    МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Уровень заболеваемости COVID-19 в РФ стабилизируется в середине - конце декабря, сейчас продолжается третья волна. Такое мнение выразил главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», педиатр-инфекционист Евгений Тимаков в эфире телеканала «Москва-24» в среду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    «Снижение заболеваемости до спокойного, скажем так, уровня, до стабилизации процесса, до явного плато, оно не произошло, <…> а когда будет снижение, а оно будет, вероятнее всего, в декабре, середина - конец декабря, вот тогда мы зиму более-менее, надеюсь, спокойно с вами переживем», - сказал он.

    Главный врач медицинского центра «Лидер-медицина» также отметил, что прогнозируемый осенний всплеск заболеваемости ковидом не покажет более высокие значения, чем летний. «По факту сейчас идет не четвертая волна, <…> а третья волна, растянутая по времени, просто отпускной период и туристические миграции, они немножко снизили вот этот всплеск», - пояснил он.

    «Если новых мутаций коронавирусной инфекции <…> не будет, именно серьезных, выраженных мутаций, которые будут обходить наш иммунитет, то весной будет сезонный всплеск заболеваемости, который, в принципе, нагрузки для [системы] здравоохранения не должен будет дать», - добавил Тимаков.

    С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 230 млн человек, более 4,7 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 7 333 557 случаев заражения, выздоровели 6 542 213 человек, умерли 200 625. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.


    Теги:
    Коронавирус в мире Мировые новости Россия
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