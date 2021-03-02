Платный проезд планируют внедрить на двух участках автодорог в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Участки Костанай - Троицк, Костанай - Нур-Султан на автодорогах Костанайской области уже в ближайшем будущем могут стать платными. Об этом стало известно на общественных слушаниях, проведённых местными госорганами и представителями АО «Национальная компания «КазАвтоЖол» в Костанае, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Планируется, что уже в этом году эти два участка станут платными, но только для грузового автотранспорта. При внедрении платной системы, как уверены в «КазАвтоЖоле», автодороги становятся безопаснее и комфортнее, поскольку лучше содержатся и обслуживаются.

«Новые дороги обеспечат безопасность и высокий уровень комфорта для водителей и пассажиров, снизят уровень аварийности и будут способствовать активному развитию дорожной инфраструктуры,- отмечает представитель АО «НК «КазАвтоЖол» Берик Хасенов. — Все платные автодороги обязательно имеют ночное освещение и ограждения от скота на ответственных участках, а также светоотражатели и катафоты, помогающие водителям ориентироваться на дороге в ночное время. А смарт-система мониторинга следит за интенсивностью трафика и скоростью участников дорожного движения».

Внедрение платных дорог, помимо вышеотмеченного, также включает в себя и развитие придорожной инфраструктуры, это места для отдыха и парковки, отели, супермаркеты, туалеты, аптеки. Это, как уверены в профильной организации, позволит развивать МСБ и обеспечить работой население близлежащих населенных пунктов.

Что касается стоимости оплаты проезда, то, по словам Б. Хасенова, вопрос открытый и на стадии обсуждения. Сейчас плата за проезд по 1 км платных дорог в Казахстане равна 1-2 тенге.

В «КазАвтоЖоле» подчеркнули, что на новых дорогах будет внедряться «открытая» система взимания платы. Она подразумевает полное отсутствие шлагбаумов на платных участках. Проезд автомобилей будет фиксироваться на контрольных арках при помощи специальных камер и оборудования, а для оплаты проезда предусмотрено более 20 видов пополнения счета по госномеру автотранспорта.

Общественные слушания пока прошли только в Костанае. Побывают представители «КазАвтоЖола» и в ряде районов области, чтобы обсудить с населением внедрение проекта по платным дорогам и прийти к окончательному решению.