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    11:37, 02 Март 2021 | GMT +6

    Платный проезд планируют внедрить на двух участках автодорог в Костанайской области

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Участки Костанай - Троицк, Костанай - Нур-Султан на автодорогах Костанайской области уже в ближайшем будущем могут стать платными. Об этом стало известно на общественных слушаниях, проведённых местными госорганами и представителями АО «Национальная компания «КазАвтоЖол» в Костанае, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Планируется, что уже в этом году эти два участка станут платными, но только для грузового автотранспорта. При внедрении платной системы, как уверены в «КазАвтоЖоле», автодороги становятся безопаснее и комфортнее, поскольку лучше содержатся и обслуживаются.

    «Новые дороги обеспечат безопасность и высокий уровень комфорта для водителей и пассажиров, снизят уровень аварийности и будут способствовать активному развитию дорожной инфраструктуры,- отмечает представитель АО «НК «КазАвтоЖол» Берик Хасенов. — Все платные автодороги обязательно имеют ночное освещение и ограждения от скота на ответственных участках, а также светоотражатели и катафоты, помогающие водителям ориентироваться на дороге в ночное время. А смарт-система мониторинга следит за интенсивностью трафика и скоростью участников дорожного движения».

    Внедрение платных дорог, помимо вышеотмеченного, также включает в себя и развитие придорожной инфраструктуры, это места для отдыха и парковки, отели, супермаркеты, туалеты, аптеки. Это, как уверены в профильной организации, позволит развивать МСБ и обеспечить работой население близлежащих населенных пунктов.

    Что касается стоимости оплаты проезда, то, по словам Б. Хасенова, вопрос открытый и на стадии обсуждения. Сейчас плата за проезд по 1 км платных дорог в Казахстане равна 1-2 тенге.

    В «КазАвтоЖоле» подчеркнули, что на новых дорогах будет внедряться «открытая» система взимания платы. Она подразумевает полное отсутствие шлагбаумов на платных участках. Проезд автомобилей будет фиксироваться на контрольных арках при помощи специальных камер и оборудования, а для оплаты проезда предусмотрено более 20 видов пополнения счета по госномеру автотранспорта.

    Общественные слушания пока прошли только в Костанае. Побывают представители «КазАвтоЖола» и в ряде районов области, чтобы обсудить с населением внедрение проекта по платным дорогам и прийти к окончательному решению.


    Теги:
    Дороги Костанайская область Транспорт Общество Благоустройство
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