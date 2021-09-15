Платный проезд для иностранцев введут на двух трассах Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Тариф будет действовать только для грузового транспорта нерезидентов республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Платный проезд для нерезидентов Казахстана введут на трассах Павлодар-Омск и Павлодар-Семей с 1 ноября. Правило должны будут соблюдать водители грузового транспорта, остальные смогут ездить бесплатно. Об этом сообщил директор областного филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Акылбек Кабылдин.

«Стоимость пока утверждается, это новый тариф по второй и третьей категории. Но платно будет только для нерезидентов республики, именно для грузового транспорта», - подчеркнул спикер на брифинге в региональной службе коммуникации.

Еще одну республиканскую трассу сделают платной с 1 октября. Направление Павлодар-Нур-Султан относится к первой категории – дорогам повышенной безопасности, поэтому за проезд будут платить и иностранцы, и казахстанцы на легковом и грузовом транспорте. Однако точный тариф пока не назвали. Предполагалось, что водители легковых автомобилей за километр пути будут платить один тенге. Для грузовых в тарифе планировали учесть тип транспорта.

«Дорога Павлодар-Нур-Султан готова, система тоже готова. С 1 октября планируем. Кое-где есть замечания по содержанию, всё подтянем и внедрим платность», - уточнил Акылбек Кабылдин.

На всех платных дорогах Павлодарской области будет действовать одна система открытого типа. Шлагбаумы не устанавливали, фиксировать регистрационный знак и тип автомобилей будут арки контроля. Оплатить проезд водители смогут 20 способами.

Акылбек Кабылдин добавил, что вдоль трассы Павлодар-Нур-Султан откроют новые объекты придорожного сервиса. Инвестора нашли, вопросы по земле и коммуникациям уже согласовали, автозаправки планируют построить в районе поселка Шидерты и Экибастуза. Водителям обещают сервис нового формата: помимо самих заправочных станций, появятся пункты, где можно приобрести товары и пообедать, гостиничные номера, молельные, комнаты матери и ребенка, душевые кабины и теплые туалеты. Строительство начнут в этом году, завершат в 2022 году.