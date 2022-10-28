Платные парковки пополнили столичный бюджет на 2 млрд тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Благодаря деятельности платных парковок городской бюджет с начала реализации проекта пополнился на сумму более 2 млрд тенге. Сборы за парковку составили 202 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ТОО «Парковочное пространство Астаны».

Все денежные средства от штрафов за парковку попадают в бюджет города без дальнейшего возмещения инвестору. Система платных парковок была реализована на инвестиции ТОО «Парковочное пространство Астаны» на сумму свыше 2,7 млрд тенге. Доход государства составил 92%, доход ТОО «Парковочное пространство Астаны» 8%. Со стороны государства инвестиций не привлекались.

За январь-октябрь текущего года число автовладельцев, нарушивших правила остановки и стоянки транспортных средств, составило более 110 тысяч.

«Жители Астаны стали ответственнее подходить к планированию личного времени на платных парковках. С момента запуска платных парковок увеличилась оборачиваемость парковок в 6 раз, среднее время стоянки не превышает 40 минут. Более чем на 30 % снизилось количество нарушений правил остановки или стоянки транспортных средств. Как результат - мы видим увеличение пропускной способности на улицах города» - сообщает пресс-служба ТОО «Парковочное пространство Астаны».

Зоны платной парковки в столице, нумерация которых начинается с 11**, 2***, 3***, 4***, переведены в рабочий режим с 1 марта 2022 года. Режим работы платных парковок: в будние дни с 8:00 до 20:00. В выходные и праздничные дни парковки бесплатны.