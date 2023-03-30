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Платные парковки на территориях соцобъектов закроют в Астане

Азамат Сыздыкбаев
30 Марта 2023, 13:07
Платные парковки на территориях соцобъектов закроют в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Астаны Женис Касымбек прокомментировал ситуацию с платными парковками в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На встрече акима с предпринимателями председатель Ассоциации сервисных компаний Кайрат Кокенов попросил пересмотреть условия проекта государственно-частного партнерства для платных автостоянок.

Женис Касымбек отметил, что в перспективе будут повышены требования к качеству сервиса на платных парковках.

«Платные парковочные пространства – один из основных элементов мировой практики по решению проблем городского трафика в центральной части. Поэтому, однозначно, платные парковки будут, особенно в центральной части», - сказал Женис Касымбек на встрече.

Между тем, аким в кулуарах заверил журналистов, что на территории социальных объектов такие парковки будут закрыты.

«Там, где платные парковки находятся перед социальными объектами, они однозначно будут закрыты», - добавил аким.


Астана   Акимат   Транспорт  
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