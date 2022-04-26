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    19:17, 25 Апрель 2022 | GMT +6

    Платные парковки Алматы возвращены в коммунальную собственность города

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В целях демонополизации и возмещения потенциального ущерба в акимат Алматы поступило предложение от владельцев компаний о возврате доли в размере 70% в ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» и 100% доли в ТОО «Alan Parking» в собственность города.

    ТОО «Алматы спецтехпаркинг сервис» в качестве единого оператора специализируется на обслуживании тротуарных парковок, расположенных в пяти районах города - Алмалинском, Бостандыкском, Жетысуском, Медеуском, Турксибском. Акимату принадлежит 30% в данном ТОО.

    ТОО «Alan Parking» является единым оператором по обслуживанию площадочных парковок, расположенных в трех районах - Алатауском, Бостандыкском, Жетысуском. ТОО полностью находилось в частной собственности.

    Акиматом Алматы в соответствии с действующим законодательством принято постановление о возврате долей в вышеперечисленных компаниях. На сегодня система платных парковок функционирует в штатном режиме. Согласно постановлению весь доход от деятельности платных парковок с 25 апреля текущего года будет направлен в бюджет города.

    В настоящее время акиматом Алматы начата работа по созданию единого оператора по организации парковочной зоны города. С учетом установленных действующим законодательством сроков получения разрешительных документов, а также необходимости согласования с антимонопольными органами единый оператор будет создан до 1 августа 2022 года.

    В целях повышения качества сервиса на основе жалоб от жителей Алматы будут приняты комплексные меры для совершенствования работы платных парковок.

    В дальнейшем планируется разработка концепции развития городского парковочного пространства с применением международного опыта и использования поступлений от платных парковок для благоустройства улиц и дворов. Также в приоритете будет строительство многоярусных парковок в городе для решения накопившихся проблем.

    Система платных парковок в Алматы впервые была внедрена в 2016 году. По информации вышеперечисленных компаний, финансовый оборот от платных парковок в среднем за год составлял 1,4 млрд тенге.

    В настоящее время в отношении руководителей компаний возбуждено уголовное дело, связанное с хищением бюджетных средств. Проводится следствие.


    Теги:
    Акимат Алматы Транспорт
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