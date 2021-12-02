Платные дороги в Казахстане: как оформить годовой абонемент на проезд

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как оформить годовой абонемент для казахстанцев, проживающих в районах, которые примыкают к участкам платных дорог, рассказали представители Комитета автомобильных дорог МИИР РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В настоящее время имеется возможность приобретения годового абонемента стоимостью 1000 тенге для легкового местного транспорта, зарегистрированного в установленном порядке на административно-территориальной единице, прилегающей к платной автомобильной дороге. Действие абонементов распространяется за весь маршрут платного участка в оба направления.

Для оформления годового абонемента на местный легковой автотранспорт необходимо:

- обратиться к операторам в Центрах обслуживания по платным дорогам;

- предоставить удостоверение личности и техническую документацию на автомобиль;

- написать заявление;

- произвести оплату в размере 1000 тенге;

- получить чек.

«Также для оформления абонентской платы необходимо любым удобным для вас способом пополнить баланс вашего легкового транспортного средства на сумму 1000 тенге, предварительно проверив отсутствие задолженности. После необходимо позвонить по номеру 1403, в контакт-центр АО «НК «КазАвтоЖол» и сообщить о желании оформить абонемент. Оператор контакт-центра проверит данные вашего транспортного средства, в случае соответствия всех необходимых параметров абонемент будет оформлен», - рассказал председатель Комитета автомобильных дорог МИИР РК Толеген Абдуллин.