Платные дороги: более 30 общественных слушаний проведено с начала года
С января 2021 года слушания состоялись в 35 населенных пунктах Жамбылской, Алматинской, Кызылординской, Атырауской, Мангыстауской и Туркестанской областей по 7 участкам автомобильных дорог. Представители нацоператора проинформировали общественность об этапах внедрения системы, льготах, тарифах, а также преимуществах платности.
Многолетняя мировая практика расширения сети платных дорог доказала свою эффективность в Казахстане.
Сегодня в стране действует 4 платных участка: «Нур-Султан – Щучинск», «Нур-Султан – Темиртау», «Алматы – Капшагай» и «Алматы – Хоргос». В этом году планируется внедрение системы на 5,8 тыс. км. Всего в рамках госпрограммы инфраструктурного развития «Нурлы жол» на 2020-2025 годы предусматривается внедрение платности на 11 тысячах километрах дорог.
Проведение общественных слушаний планируется в Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Костанайской областях, а также в городе Нур-Султане.