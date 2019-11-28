Платную скоростную автомагистраль открыли в России

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В Москве состоялось открытие новой платной автомагистрали Москва-Санкт-Петербург под названием «Нева», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Скоростная трасса М11 проходит от Московской кольцевой автодороги до Кольцевой автомобильной дороги Санкт-Петербурга, в основном параллельно существующей бесплатной М10 «Россия», пересекая её на нескольких участках.

Ожидается, что новое направление примет на себя транзитное движение, в том числе и во внутриобластном сообщении, а существующая дорога М10 «Россия» будет ориентирована на местное движение, что позволит обеспечить высокую скорость сообщения между Москвой и Санкт-Петербургом. Общая протяжённость автомагистрали составляет 669 километров.

На церемонии открытия Владимир Путин сообщил, что согласно проведенному голосованию среди общественности наибольшее число голосов набрало название «Нева».

«Это будет способствовать развитию регионов, по которым трасса проходит. Экономика будет лучше развиваться, доступность будет быстрее. Значит, если выше скорость, быстрее машина идёт, то, это все знают, экология меньше страдает и так далее», - сказал он.

В среднем, без пробок путь по старой трассе М10, связывающей Москву с Санкт-Петербургом, занимает около десяти часов. Новая автодорога позволит сократить это время до шести часов.

Проект новой платной автодороги реализован в рамках государственно-частного партнёрства, где принимали участие строительные компании из Франции и Турции. Работы велись в течение семи лет.

В ходе прошедшего после официального открытия трассы совещания, В.Путин поручил соответствующим службам заняться обустройством вдоль всего маршрута и обеспечить пункты отдыха, заправки, питание, связь и интернет.

Госкомпания «Автодор», являющаяся оператором трассы М11, ранее сообщила, что стоимость проезда для легковых автомобилей по всей дороге в будний день составит 1820 рублей, в выходные 2020 рублей (по курсу около 11 тыс. тг. и 12 тыс. тг. - прим.ред). При этом, с использованием водителями транспондера стоимость проезда будет ниже на 26%.

Разрешенная скорость на трассе М11 составит 150 километров в час. На разных участках автомагистраль имеет четыре, шесть, восемь и 10 полос движения.