Платную систему вводят на семи участках автодорог в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках реализации «Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы-жол« на 2020 – 2025 годы», утвержденной постановлением Правительства РК от 31.12.2019 г. №1055. Национальным оператором АО «НК «ҚазАвтоЖол» был проведен детальный анализ, по итогам которого было принято решение о вводе в эксплуатацию семи новых участков платных автомобильных дорог. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу национального оператора.

Нур-Султан – Павлодар, Шымкент – граница Узбекистана (на Ташкент), Щучинск – Кокшетау, Капшагай – Талдыкорган; Шымкент – Тараз, Тараз – Кайнар, Шымкент – Кызылорда. Данные участки оснащены всем необходимым оборудованием системы взимания платы.

Проекты приказов об использовании участков проходят процедуру согласования в государственных органах. Платность на участках первой технической категории планируется к внедрению с 1 ноября 2021 г., при этом в тестовую эксплуатацию данные участки были сданы 1 октября 2021 г.

Тестовая эксплуатация включает в себя комплексную проверку инфраструктуры системы взимания платы перед вводом в промышленную эксплуатацию с целью контрольной проверки работы алгоритмов, отладки программ и технологического процесса обработки данных в реальных условиях.

Следуя планам реализации программы, обществом, совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан принято решение о внедрении «открытой» системы взимания платы.

Данная системы подразумевает полное отсутствие шлагбаумов на платных участках. Проезд автомобилей будет фиксироваться на контрольных арках при помощи специальных камер и оборудования. Главным преимуществом « открытой» системы является соблюдение автомобилями скоростного режима в виду отсутствия заторов/очередей на дорогах (в сравнении с шлагбаумной системой).

Для того чтобы оплачивать за проезд по таким дорогам, предусмотрено более 20 вариантов пополнения счета на государственный номер автотранспорта: QAJ mobile (мобильное приложение), Kaspi.kz, Kiwi-кошелек, Forte Bank и т.д., а также предусматривается клейка специальных меток ( RFID метки) , сигнал с которых будет считываться на контрольных арках, и с которых будет списан баланс в счет оплаты за проезд.

Отмечается, что ставки за проезд по платным участкам I категории с 2013 г. не претерпели изменений ( с момента внедрения первого платного участка Нур-Султан - Щучинск ), и останутся на прежнем уровне.

Кроме того, АО «КазДорНИИ» разработана методика определения тарифа для дорог II и III категорий, которые будут значительно ниже действующих тарифов. Нормативный документ находится на согласовании НПП «Атамекен» и профильных ассоциаций.