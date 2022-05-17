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Платность введут на участках автодорог I и II категорий - МИИР РК
17 Мая 2022 13:07

Платность введут на участках автодорог I и II категорий - МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев на заседании Правительства назвал участки автодорог, которые станут платными, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, до конца 2025 года, согласно Национального проекта «Сильные регионы - драйвер развития страны», планируется дополнительно ввести платность на участках автодорог I и II категорий протяженностью 4 тыс. км по мере завершения их реконструкции», - сказал Каирбек Ускенбаев.

По словам министра, в целях обеспечения безопасности и комфортных условий проезда, а также снижения нагрузки на республиканский бюджет внедряется платность на участках, где проведена реконструкция с расширением проезжей части и после проведения дорожно-ремонтных работ.

«Для дальнейшего перевода автодорог на самосодержание рассматривается вопрос введения платности (для грузовых АТС) на участках автодорог II категории протяженностью 2,5 тыс. км после приведения их в нормативное состояние и с учетом общественного мнения. На сегодняшний день ведутся ремонтные работы. Это такие участки автодорог, как Кызылорда-Аральск, Актобе-Уральск, Актобе-Оренбург, Кайнар-Бишкек, Жетибай-Шетпе-Бейнеу-Акжигит, Павлодар-Семей, Северный обход г. Нур-Султан, Уральск-Саратов, Кокшетау-Петропавловск, Нур-Султан-Атбасар, Павлодар-Омск, Семей-Калбатау (всего 2 579 км)», - пояснил Каирбек Ускенбаев.

Категории автомобильных дорог разделяют по ряду параметров. К примеру, в первую категорию входят автомобильные дороги с шириной проезжей части 15 м и более, ко второй категории относят автодороги с шириной проезжей части 7,5 м.

Ранее Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил Мининдустрии до конца года завершить работы по переводу запланированных участков автодорог на самообеспечение с внедрением платности.


Автор:
Корреспондент
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