Платные парковки могут подорожать в Астане

Руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны Асхат Карагойшин заявил о планах по повышению тарифов платных парковок, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Сегодня в Астане 7,2 тысяч платных парковок. В 2018 году появилась необходимость увеличения их количества до 10 тысяч. Сегодня государственный акт готов. У нас есть предложение увеличить в будущем количество платных парковок в городе до 15-20 тысяч. После заключения договора о ГЧП необходимо создать условия для людей. Снег надо чистить. Для этого необходимо нанять оборудование и рабочих. Бизнес говорит о том, что не может самостоятельно с этим справиться, говорят, что оказываются в минусе. Это первая проблема. Начиная с 2025 года, после увеличения количества платных парковок до 10 тысяч, мы будем требовать, чтобы они убирали их самостоятельно. Акимат не будет его убирать, тратя бюджетные деньги. Они говорят о нехватке средств на это — здесь не только снег, но и асфальт, дорожные знаки. Мы предлагаем такую меру. Сейчас платная парковка стоит 100 тенге в час. Мы думаем о повышении цены в будущем, — сказал Асхат Карагойшин на заседании общественного совета столицы.

В свою очередь, член общественного совета Бакытжан Турлыбеков спросил:

— Вы сказали, что есть 7,2 тысяч платных парковок. С каждого автомобиля взимается 100 тенге в час, что означает 720 тысяч тенге в час. Если поставить машину на 5 часов, то в месяц будет поступать более 100 миллионов тенге. Вы сказали, что если количество платных парковок не составит 10 тысяч, то затраты не окупятся. Сколько денег поступило с платных парковок? Куда тратятся деньги? Какую часть доходов от ГЧП получит государство?». — В бюджет поступило более 4 млрд тенге, из них компания получила 474 млн тенге, — ответил представитель акимата.

В свою очередь, директор ТОО «Парковочное пространство Астана» Чингис Досыбаев попросил изменить условия.

— 90% общего дохода от платных парковок поступило в местный бюджет, а 10%, то есть 470 миллионов тенге, — в компанию. Позвольте нам зарабатывать. Мы сами несем все инвестиционные эксплуатационные расходы, — сказал он.

По словам А. Карагойшина, будет рассматриваться вопроса повышения стоимости тарифов платных стоянок.