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    Платная услуга аэропорта Нур-Султана по сопровождению оружия на борт самолета отменена судом

    26 Января 2022, 17:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Платная услуга аэропорта Нур-Султана по сопровождению оружия на борт воздушного судна отменена судом первой инстанции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по защите и развитию конкуренции РК.

    «Основанием для рассмотрения данного дела в суде послужило обращение Республиканской ассоциации охотников «Кансонар» от 14 июля 2021 года в Агентство по защите и развитию конкуренции. В обращении говорилось о взимании дополнительной платы со стороны АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» за оказание услуги по сопровождению оружия и боеприпасов к нему на воздушное судно в размере 15 000 тенге с учетом НДС за одно обслуживание. При этом стоимость услуги за провоз оружия на воздушном судне уже включается авиакомпаниями в стоимость авиабилета. В результате в аэропорту Нурсултан Назарбаев пассажиры сталкиваются с необходимостью двойной оплаты за одну и ту же услугу - аэропорту и авиакомпании.

    В рамках рассмотрения обращения Агентством установлено, что данная услуга в качестве отдельного вида деятельности столичного международного аэропорта не была согласована с антимонопольным органом. Ранее столичный международный аэропорт оказывал данную услугу в рамках регулируемой услуги по обеспечению авиационной безопасности», - сказано в сообщении ведомства.

    Со стороны Агентства по защите и развитию конкуренции были направлены материалы в Главную транспортную прокуратуру.

    По результатам рассмотрения материалов Авиационной транспортной прокуратурой по г. Нур-Султану вынесен протест о незаконности деятельности данной услуги, на что со стороны АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев» был подан иск о несогласии с данным решением в суд.

    «6 января Специализированный межрайонный административный суд г. Нур-Султана вынес решение об удовлетворении требования авиационной прокуратуры об отмене платной услуги по сопровождению оружия и боеприпасов к нему на воздушном судне, оказываемой в аэропорту г. Нур-Султана», - заключили в пресс-службе агентства.

    Решение суда еще не вступило в силу.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Генпрокуратура Транспорт Безопасность Судебный процесс Аэропорт Авиация АЗРК
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