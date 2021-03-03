Платная парковка заработает на Медеу с 15 марта

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы рядом с высокогорным спортивным комплексом «Медеу» с 15 марта начнет свою работу платная тротуарная парковка, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на «Парковки Алматы».

Вместимость парковки - 191 машиноместо. Стоимость одного часа составит 100 тенге. Режим работы – круглосуточно.

«В рамках благоустройства территории компанией будут установлены все необходимые ограждения, шлагбаум, нанесена разметка согласно международным нормативам», - говорится в сообщении.

Оплата будет осуществляться привычным способом с помощью паркомата, а также через все виды онлайн-платежей (приложение «Парковки Алматы», мобильный банкинг, терминалы QIWI и SMS-сообщения).

Посещение «Медеу» в выходные дни нередко доставляло неудобства водителям. Парковочных мест не хватало, подъезды к комплексу были захламлены. Появление полностью оборудованной парковки создаст для автовладельцев комфортные условия при посещении популярной городской достопримечательности, обеспечит порядок и удобство при использовании личного транспорта, а также снизит количество нарушений правил парковки, считают в компании.