Платная автодорога появится в ВКО

СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане планируется сделать платным проезд для грузовых автомобилей по участку автомобильной дороги республиканского значения «Омск-Майкапчагай», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

В управление административной полиции ДП Восточно-Казахстанской области сообщили, что в 2021 году АО Национальная компания «Казавтожол» планируется сделать платным проезд для грузовых автомобилей по участку автомобильной дороги республиканского значения «Омск-Майкапчагай» (граница Павлодарской области – с. Калбатау), проходящей по территории Бескарагайского, Жарминского районов и г. Семея.

«Контроль за проездом будет осуществляться с помощь специальной системы взимания платы (считывание видеокамерами габаритов и государственных регистрационных номерных знаков транспортных средств). Для этих целей в конце 2020 года за счет средств инвесторов (через ГЧП ТОО «Computer Vision Technologiec») по вышеуказанному участку дороги установлено 8 контрольных арок», - пояснили в пресс-службе.

В настоящее время камеры еще не смонтированы, так как ведутся пуско-наладочные работы. Цена проезда будет определена после проведения общественных слушаний, которые назначены в период с 5 по 9 марта 2021 года в городах Семей и Шар, в поселке Калбатау и селе Бескарагай.





Фото: Пресс-служба ДП ВКО