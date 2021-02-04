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    22:38, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    Платная автодорога появится в ВКО

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    СЕМЕЙ.КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане планируется сделать платным проезд для грузовых автомобилей по участку автомобильной дороги республиканского значения «Омск-Майкапчагай», передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции ВКО.

    В управление административной полиции ДП Восточно-Казахстанской области сообщили, что в 2021 году АО Национальная компания «Казавтожол» планируется сделать платным проезд для грузовых автомобилей по участку автомобильной дороги республиканского значения «Омск-Майкапчагай» (граница Павлодарской области – с. Калбатау), проходящей по территории Бескарагайского, Жарминского районов и г. Семея.

    «Контроль за проездом будет осуществляться с помощь специальной системы взимания платы (считывание видеокамерами габаритов и государственных регистрационных номерных знаков транспортных средств). Для этих целей в конце 2020 года за счет средств инвесторов (через ГЧП ТОО «Computer Vision Technologiec») по вышеуказанному участку дороги установлено 8 контрольных арок», - пояснили в пресс-службе.

    В настоящее время камеры еще не смонтированы, так как ведутся пуско-наладочные работы. Цена проезда будет определена после проведения общественных слушаний, которые назначены в период с 5 по 9 марта 2021 года в городах Семей и Шар, в поселке Калбатау и селе Бескарагай.


    Фото: Пресс-служба ДП ВКО


    Теги:
    Дороги Восточно-Казахстанская область Транспорт Другие государственные органы Общество Правоохранительные органы
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